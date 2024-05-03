Пассажирам поезда в Прагу из Чопа грозят штрафы до 5000 евро: причины

Прямой поезд в Прагу с украинской станции Чоп курсирует с конца марта. Поезда часто задерживаются из-за длительных таможенных проверок на словацкой границе.

Перевозчик предупреждает о существенных штрафах для пассажиров, по чьей вине будут задержки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Таможенники долго оформляют протоколы из-за мелких нарушений

Новый поезд между Украиной и Чехией запустил частный чешский перевозчик RegioJet. В компании довольны высокой загруженностью маршрута, но поезда часто опаздывают из-за тщательных проверок словацких таможенников в железнодорожном пограничном пункте "Чьерна-над-Тисоу". Причина – пассажиры не соблюдают правила ввоза товаров в Шенгенскую зону. Чаще всего таможенники обращают внимание на ввоз из Украины сигарет, алкоголя, молочной и мясной продукции.

Поскольку на оформление протоколов о нарушении уходит много времени, поезда могут простоять на границе и два часа. Такое опоздание приводит к тому, что основной поезд, к которому в Кошице должны присоединить группу вагонов из Чопа, отправляется в Прагу без пассажиров из Украины.

Тогда вагоны поезда Чоп – Прага присоединяют к следующему составу поезда в Прагу. Для пассажиров это значит до 6 часов ожидания на железнодорожном вокзале Кошице.

Фото: Поезд RegioJet (happyrail.com)

Еще одна проблема с задержкой связана с длительными проверками пассажиров поезда словацкой компании ZSSK Мукачево – Кошице, который проходит контроль перед поездом Чоп-Прага. Такая ситуация происходит еженедельно, говорят в RegioJet.

Перевозчик потребует компенсацию с пассажиров

Чешский перевозчик договорился со словацким ZSSK о совместной процедуре компенсации с виновных пассажиров и подготовил плакаты с предупреждением о запрещенных товарах.

"Продолжительность контроля зависит от вас – соблюдение обязанностей, как ограничение количества перевозимого товара (сигареты и алкоголь) или исключение из транспортировки запрещенных предметов (мясо, молоко, фрукты и овощи), позволит нам продолжить путешествие без задержек", – обращаются к пассажирам на странице чешской железнодорожной компании.

Отмечается, что нарушение правил может привести к:

значительной задержки поезда;

высадки из поезда и отказа в дальнейшем путешествии;

изъятия и уничтожения перевозимого товара;

возможность въезда в ЕС может быть запрещена;

обвинении в правонарушении или уголовном преступлении.

Также пассажиров предупреждают о штрафе до 5 000 евро.

"Мы понимаем, что вы хотите привезти подарки из Украины своим знакомым, но берите только те, которые не противоречат правилам. Ваше неответственное поведение может задержать поезд, в котором едут еще 150 пассажиров", – говорится в объявлении перевозчика.

"Как только пассажиры задерживают поезд по собственной вине, у нас есть штраф в размере 1000 крон в минуту, что соответствует 4800 евро за 120 минут", – отмечает владелец RegioJet Радим Янчура.

По его словам, еще никому штраф не выписывали. Пассажиров предупреждают через смс-сообщения.

Фото: Плакат с предупреждением о запрещенных товарах ( RegioJet)

Впрочем, пассажиры говорят, что таможенники слишком придирчивые именно в пункте пропуска "Чьерна-над-Тисоу". Поезд могут задержать из-за нескольких яблок, хотя на других пунктах пропуска на провоз пищи могут не запрещать.

Напомним, мы писали, что новый поезд из Чехии в Украину начал курсировать с 27 марта. Он состоит из трех вагонов.

Также мы сообщали, что начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. Венгрией поезд следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.