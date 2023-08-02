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По парних числах. "УЗ" призначає додаткові поїзди за популярним напрямком на захід

Фото: Пасажирі у плацкартному вагоні "Укрзалізниці" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пасажирам залізниці стане простіше добиратися на Закарпаття. За цим популярним напрямком часто бракує місць.

Із 4 серпня "Укрзалізниця" призначає додатковий зі столиці до Ужгорода, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал компанії.

Додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ – Ужгород вирушатиме зі столиці по парних числах о 16:07, а прибуватиме до Ужгорода о 8:07.

У зворотному напрямку, із Ужгорода, поїзд відправлятиметься із 5 серпня: по непарних числах о 18:29, а до Києва прибуватиме о 10:46.

Також до Закарпаття можна буде дістатися новим поїздом із Києва до станції Ясіня. Із 6 серпня новий поїзд №227/228 відправлятиметься із Києва по парних днях, а з Ясіні – по непарних. Маршрут проходить через Яремче та Ворохту.

Додатковий регіональний поїзд №827/828 із 1 серпня перевозить пасажирів зі Львова до Мукачева через Сколе, Славсько, Воловець.

Фото: Залізниця в Карпатах (unsplash.com/anna-hunko)

Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, ми писали, що міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн.

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УкрзалізницяУжгородЗакарпатська областьпоїзди