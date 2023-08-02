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По четным числам. "УЗ" назначает дополнительные поезда по популярному направлению на запад

Фото: Пассажиры в плацкартном вагоне "Укрзализныци" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажирам железной дороги станет проще добираться в Закарпатье. За этим популярным направлением часто не хватает мест.

С 4 августа "Укрзализныця" назначает дополнительный из столицы в Ужгород, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал компании.

Дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из столицы по четным числам в 16:07, а прибывать в Ужгород в 8:07.

В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться с 5 августа: по нечетным числам в 18:29, а в Киев будет прибывать в 10:46.

Также в Закарпатье можно будет добраться новым поездом из Киева до станции Ясиня. С 6 августа новый поезд №227/228 будет отправляться из Киева по четным дням, а из Ясини – по нечетным. Маршрут проходит через Яремче и Ворохту.

Дополнительный региональный поезд №827/828 с 1 августа перевозит пассажиров из Львова в Мукачево через Сколе, Славско, Воловец.

Фото: Железная дорога в Карпатах (unsplash.com/anna-hunko)

Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, мы писали, что международные билеты можно будет купить только онлайн.

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