Палац Терещенків та стара Дарниця. Три цікавих музейних відкриття, які планують в Україні

Попри складні часи через російське вторгнення в Україні все ж відкриваються музеї. Зокрема, планується відкриття музейного комплексу сучасного мистецтва Івара Марчука у Києві, музей лісу на Дарниці та музей авіабудування - у відомому маєтку Терещенків у Житомирській області.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Discover.ua.

Музей авіабудування в маєтку Терещенків

Відомий цукровий магнат Федір Терещенко був поціновувачем авіабудування. Терещенки збудували у селі Червоне один із перших у тодішній Російській імперії авіаційний завод. Це наважився зробити Федір Федорович, колишній студент Київської політехніки, 1909 року. Тут збирали моделі літаків за назвою Терещенко-1, Терещенко-2 – фактично розробили сім моделей літаків.

У селі Червоне він навіть побудував авіамайстерні та аеродром, де працювала одна з перших жінок випробовувачок літаків – Любов Голанчикова.

"Музей хочуть відкрити нащадки родини в фамільному неоготичному палаці 1860-х років", – йдеться у повідомленні.

Фундація спадщини Терещенків розраховує на підтримку меценатів, зацікавлених у створенні музею авіабудування фахівців та залучення грантів. Зауважимо, сам маєток Грохольських-Терещенків роками перебуває у незадовільному стані й гостро потребує реставраційних робіт.

Фото: Палац Терещенків у селі Червоне на Житомирщині потребує реставрації (wikipedia.org)

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Музей лісу на Дарниці в Києві

На лівому березі Києва до сьогодні збереглося близько 10 або більше будівель, споруджених до 1917 року. Однією з них є дерев’яна Контора лісництва зведена у 1903 році. З 1917 року садиба знаходиться у власності Дарницького лісопаркового господарства, яке нещодавно анонсувало створення в ній Музею лісу.

"Наповнити його планують тематичними експонатами: старовинними інструментами та документами, зокрема тими, що були знайдені в будівлі й датуються 1879 та 1904 роками. А зовні можна буде помилуватися деревами, яким понад століття", – пише видання.

Музей сучасного мистецтва Івана Марчука в Києві

Іван Марчук – один з легендарних сучасних художників України. У 2007 році він потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британського видання The Daily Telegraph. Відкрити музей присвячений життю і творчості митця планують у колишній будівлі посольства США в Шевченківському районі столиці.

Проєкт концепції сам пан Марчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Проєкт музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука (facebook.com/100050467540958)

Тим часом над створенням такого музею працюють також в Каневі та Ланівцях на Тернопільщині, повідомляє Discover.ua.

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Сприяти у відкритті музею Івана Марчука у 2005 році обіцяв ще тодішній президент Віктор Ющенко. У Києві під майбутній музей заклали капсулу, презентували кілька проєктів. Врешті у 2021 році мер Києва заявив, що під створення музею нарешті знайшлося приміщення.

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