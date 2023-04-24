Дворец Терещенко и старая Дарница. Три интересных музейных открытия, которые планируют в Украине

Несмотря на сложные времена из-за российского вторжения в Украину все же открываются музеи. В частности, планируется открытие музейного комплекса современного искусства Ивара Марчука в Киеве, музей леса на Дарнице и музей авиастроения – в известном имении Терещенко в Житомирской области.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Discover.ua.

Музей авиастроения в имении Терещенко

Известный сахарный магнат Федор Терещенко был ценителем авиастроения. Терещенки построили в селе Красное один из первых в тогдашней Российской империи авиационный завод. Это решился сделать Федор Федорович, бывший студент Киевской политехники, в 1909 году. Здесь собирали модели самолетов под названием Терещенко-1, Терещенко-2 – фактически разработали семь моделей самолетов.

В селе Красное он даже построил авиамастерскую и аэродром, где работала одна из первых женщин испытуемых самолетов – Любовь Голанчикова.

"Музей хотят открыть потомки семьи в фамильном неоготическом дворце 1860-х годов", – говорится в сообщении.

Фонд наследия Терещенко рассчитывает на поддержку меценатов, заинтересованных в создании музея авиастроения специалистов, и в привлечении грантов. Заметим, само имение Грохольских-Терещенко годами находится в неудовлетворительном состоянии и остро нуждается в реставрационных работах.

Фото: Дворец Терещенко в селе Красное Житомирской области нуждается в реставрации (wikipedia.org)

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Музей леса на Дарнице в Киеве

На левом берегу Киева до сих пор сохранилось около 10 или более зданий, построенных до 1917 года. Одна из них – деревянная Контора лесничества, возведенная в 1903 году. С 1917 года усадьба находится в собственности Дарницкого лесопаркового хозяйства, которое недавно анонсировало создание в ней Музея леса.

"Наполнить его планируют тематическими экспонатами: старинными инструментами и документами, в том числе найденными в здании и датируемыми 1879 и 1904 годами. А снаружи можно будет полюбоваться деревьями, которым более века", – пишет издание.

Музей современного искусства Ивана Марчука в Киеве

Иван Марчук – один из легендарных современных художников Украины. В 2007 году он попал в рейтинг "100 гениев современности" британского издания The Daily Telegraph. Открыть музей, посвященный жизни и творчеству художника, планируют в бывшем здании посольства США в Шевченковском районе столицы.

Проект концепции сам Марчук опубликовал на своей странице в Facebook.

Фото: Проект музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука (facebook.com/100050467540958)

Между тем, над созданием такого музея работают также в Каневе и Лановцах на Тернопольщине, сообщает Discover.ua.

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Содействовать открытию музея Ивана Марчука в 2005 году обещал еще тогдашний президент Виктор Ющенко. В Киеве под будущий музей заложили капсулу, представили несколько проектов. В 2021 году мэр Киева заявил, что под создание музея наконец-то нашлось помещение.

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