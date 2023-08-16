Оточують і атакують. Туристів у Карпатах попереджають про напади вівчарських собак

Зграя вівчарських собак кидається на туристів, які йдуть туристичним маршрутом на Свидовці у Рахівському районі Закарпаття. Про це туристи попереджають у соцмережах.

Інциденти стаються на полонині Ріпта, де пасуть отари, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook засновника проекту Captain Dzembronia Олександр Бондаренко.

Мандрівник розповів, як його ледь не загризли собаки на полонині Ріпта. Він напередодні йшов маркованим туристичним маршрутом в Рахівському районі на Закарпатті. Коли повертався, на нього напала зграя вівчарських собак.

"На годиннику була сьома вечора. Позаду 28 кілометрів, я втомлений спускався зі Свидовця до перевалу Околе. Завжди намагаюся обходити отари овець в горбах, адже можуть бути неприємності з собаками. Перед полониною зустрів молодого пастуха. Він сказав, що на полонині один пес і він прив'язаний", – розповів Олександр Бондаренко.

Коли мандрівник минув полонину, на нього вибігли шість великих вівчарських собак, оточили і накинулися з усіх боків. Він намагався відбиватися трекінговими палицями.

"Далі пам’ятаю мало: велетенські зуби, я кручуся навколо, в голові паморочиться і страшенний гавкіт. Скільки пройшло часу – не знаю. Прибіг пастух і почав їх відганяти. На щастя, йому це вдалося зробити", – згадує мандрівник.

Коли оглянув себе, виявилося, що укусів на тілі немає, але кросівки покусані.

"На перевалі Околе мене зустрів черговий. Я йому розповів про інцидент, а він каже, що це вже не вперше: два тижні тому ці собаки покусали до крові туриста. Чоловік пообіцяв поговорити з пастухами, і сказав, що і сам боїться цих собак і намагається їх обходити", – додає він.

Коли Олександр Бондаренко рушив до полонини Тиса, на стоянці зустрів іншого туриста, на якого за дві години до того накинулися 5 собак. Турист забіг у альтанку і звідти відбивався палками та камінням.

"В цій історії є кілька випадковостей, які визначили долю ситуації. Що було б, якби пастух не з'явився на полонині? Я б відбивався, але скільки? Хвилин 20–30. А потім? А якби собаки мене повалили на землю? Що було б, якби це була дівчина, яка йшла соло? А якщо мама з дитиною? На карті позначено туристичний маршрут, значить можна йти", – зауважує мандрівник.

Фото: Схожі собаки нападають на туристів у Карпатах (ілюстративне medium.com/@langoliersss)

Він застерігає бути уважними, проходячи полонину Ріпта. Цим маршрутом краще йти гуртом та брати із собою засоби захисту від собак.

"15 років ходжу в гори, але в такій ситуації опинився вперше. Страх проходження полонин влітку тепер гарантований на все життя", – підсумував мандрівник.

Схожі дописи про напади собак на полонині Ріпта публікують у соцмережах й інші туристи. У коментарях мандрівники діляться, що собаки на них нападали на околицях Яремче чи Микуличина, на полонині Ворожеска.

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