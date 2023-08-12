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Як підготуватись до походу в гори: рятувальники назвали основні правила

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Субота 12 серпня 2023 14:11
Як підготуватись до походу в гори: рятувальники назвали основні правила Фото: рятувальники назвали українцям основні правила підготовки до походу в гори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно дотримуватись низки порад для того, щоб правильно підготуватися до походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У похід - лише групою

Згідно з правилами, які сформували рятувальники, у похід необхідно вирушати групою, а не самотужки.

Також потрібно вивчити карту та розповісти про подорож своїм близьким чи знайомим, щоб вони знали час повернення.

Зареєструйте подорож у рятувальників

Перед тим, як вирушити в гори, необхідно зареєструвати свій маршрут. Це можна зробити різними способами:

  • самостійно прийти у відділення гірських рятувальників;
  • заповнити Google-форму на сайтах ДСНС Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської чи Чернівецької областей;
  • скористатися програмою "Спасіння у горах" (за допомогою неї можна не тільки зареєструвати подорож, але й здійснювати голосові дзвінки та передавати сигнал SOS в екстреній ситуації).

Що взяти з собою і як одягнутися

Рятувальники радять заздалегідь переглянути прогноз перед походом у гори, оскільки погода там дуже мінлива.

Необхідні для подорожі речі:

  • теплий та зручний одяг зі світловідбивачами, а також зручне взуття;
  • запас їжі та води та необхідне екіпірування для маршруту;
  • Power Bank.

Нагадаємо, раніше українцям назвали головні правила подорожей під час війни та нагадали про основні обмеження. Зокрема, в нашій країні обмежено відвідування окремих лісів та водойм.

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