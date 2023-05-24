Дозволи та обмеження. Українцям нагадали правила мандрівок під час війни

Перед початком літнього сезону українцям нагадують, які правила відпочинку діють у безпечних регіонах України. Обмежене відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Як можна відпочивати, та які заборони діють, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Державне агентство розвитку туризму.

Які правила відпочинку діють під час війни

Плануючи мандірівку, слід переконатися, що на маршруті є бомбосховища чи укриття.

Варто враховувати, що заборонені по всій Україні сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Також недоступні туристичні локації поблизу кордонів з Білоруссю та Росією.

Обмеження діють щодо відвідування окремих гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

На сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, відпочинок небезпечний через активні бойові дії. Варто утриматись від подорожей в райони, які були під окупацією.

Які обмеження діють у різних областях

ДАРТ наводить інформацію про дозволи і обмеження у 15 регіонах України, яку надали військово-цивільні та обласні адміністрації. Відносно безпечними є центральні та західні регіони України.

Пляжний відпочинок на березі Чорного та Азовського морів в цьому році недоступний. Чорноморське узбережжя недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів, азовське – повністю окуповане.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів, сплавлятися водоймами. В регіоні працюють всі локації, які змогли відновитись – заклади розміщення, музеї, садиби. Чорнобильська зона залишається закритою.

Фото: Походи в Карпатах (unsplash.com/mariya-oliynyk)

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, які визначила ОДА. У Черкасах діють 5 пляжів: три комунальні й два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено.

На Полтавщині діє заборона на відвідування лісів. Дозволено купатись, плавзасоби – лише в рамках спортивних змагань. Не можна наближатися до мостів ближче 100 м.

На Вінниччині заборонено відвідування лісів. Усі туристичні об’єкти області працюють. Дозволений відпочинок на водоймах, крім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні.

На Житомирщині дозволено збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім територій, які знаходяться за 20 км державного кордону України з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми поряд з об’єктами критичної інфраструктури, на інших можна відпочивати. Заклади культури працюють з укриттями

У Дніпропетровській області заборонена навігація на водних суднах, мотоциклах і засобів для розваг на воді. Не можна відвідувати ліси.

На Кіровоградщині діє така сама заборона щодо плавзасобів та відвідування лісів.

На Волині діють певні заборони щодо сплавів на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону. Дозволено купатися в річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, наприклад, на озері Світязь.

Фото: Щацькі озера на Волині (wikimedia.org)

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено заїжджати транспортом. Винятки - транзитний шлях або веломаршрут через ліс. Розпалювати багаття можна тільки у відведених місцях. Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів. Туристичні об'єкти відкриті, купатися та засмагати дозволено на перевірених пляжах.

На Закарпатті можна ходити в ліси, але для відвідування закриті частина Ужанського нацпарку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордонами інших держав. Закриті для відвідувачів гора "Піп Іван" та водоспад "Ялинськкий", які знаходяться на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення. Заборонені польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Діють обмеження у Верховинському район і в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської і Білоберізької сільських рад - заборона стосується відпочинку на території громад, що межують з кордоном.

На Тернопільщині можна відвідувати ліси. Усі туристичні об’єкти працюють, в області напрацьовують нові маршрути пішого та велотуризму.

У Рівненській області нещодавно дозволили ходити в ліси і збирати ягоди, однак не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

У Хмельницькі області усі туристичні об’єкти працюють. Відвідувати ліси можна, але заборонено розводити багаття, заїжджати всіма видами транспортних засобів крім велотранспорту.

В Чернівецькій області всі туристичні обʼєкти працюють, відвідувати ліси можна. Туристичні локації, які знаходяться за 5 км від прикордонної смуги відвідувати можна тільки з дозволу прикордонників.

Нагадаємо, ми писали, як працюватимуть дитячі табори в Україні цього літа.

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