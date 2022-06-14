ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 13:57
Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу Фото: Хорватия (unsplash.com)
Автор: Ирина Савина

Четыре страны ЕС дают возможность поездок для украинцев вне условий шенгена

Если вы путешествуете в страны Европейского Союза и при этом не планируете оформлять статус временной защиты, к вам применяется правило "классического" безвиза – 90 дней пребывания в ЕС в течение 180 дней.

Однако есть страны, которые предоставляют дополнительные дни пребывания в придачу к европейскому безвизу. Таким образом, посетив страны, которые не входят в шенгенскую зону, можно провести лето на Адриатике или побывать в других, не менее интересных локациях.

Какие именно государства предоставляют возможность украинцам пребывания в Европе дополнительно к 90 дней безвиза – TRAVEL РБК-Украина разъясняет журналистка и путешественница Ирина Савина.

Хорватия. Каковы условия пребывания в стране

Если вы сейчас находитесь в одной из стран Европейского Союза и не планируете оформлять там статус временной защиты, можно воспользоваться следующей возможностью.

Украинцы могут находиться в Хорватии по биометрическому паспорту – до 90 дней в течение 180 дней. Эти дни добавляются к 90 дням пребывания в странах Шенгена, поскольку Хорватия пока еще не входит в Шенгенскую зону.

Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу

Фото: В Хорватии можно находиться с туристической целью 90 дней вне условий шенгена (unsplash.com)

Поэтому вы имеете право находиться в стране 90 дней с туристической целью – это считается отдельно от других стран ЕС, которые подписали Шенгенское соглашение.

То есть, если вы жили, скажем, три месяца в Чехии, и пока не хотите возвращаться в Украину, можно поехать еще на 90 дней в Хорватию.

Если планируете воспользоваться такой возможностью, рекомендую побывать в самых красивых локациях этой страны.

К слову, с 1 мая 2022 года Хорватия отменила все коронавирусные ограничения. Теперь для посещения страны не нужны ни отрицательный ПЦР-тест, ни даже сертификат вакцинации.

Какие еще страны дают дополнительные к безвизу 90 дней

Кроме Хорватии, есть еще три страны ЕС, которые предоставляют возможность поездок для украинцев с биометрическими паспортами:

  • Кипр;
  • Болгария;
  • Румыния.

Эти страны тоже не входят в Шенгенскую зону. Это означает, что срок пребывания украинцев в этих государствах не будет учтен при подсчете периода в 90 дней, а правило 90/180 дней работает для каждого государства по отдельности.

Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу

Фото: Румыния также не входит в шенгенскую зону (unsplash.com)

Например, можно находиться сперва 90 дней в Хорватии, затем – три месяца в Румынии, а оттуда поехать на 90 дней в Италию. И это не будет нарушением сроков пребывания за границей с биометрическим паспортом, поскольку по этому принципу учитываются только "шенгенские" поездки.

Мы также писали, стоит ли подавать в суд, если вам отказывают во въезде в ЕС.

Между тем в Германии на протяжении трех летних месяцев можно приобрести билеты на поезда за 9 евро. Мы писали о впечатляющих железнодорожных маршрутах по стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Безвизовый режим Хорватия
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Все мнения