Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу

Четыре страны ЕС дают возможность поездок для украинцев вне условий шенгена

Если вы путешествуете в страны Европейского Союза и при этом не планируете оформлять статус временной защиты, к вам применяется правило "классического" безвиза – 90 дней пребывания в ЕС в течение 180 дней.

Однако есть страны, которые предоставляют дополнительные дни пребывания в придачу к европейскому безвизу. Таким образом, посетив страны, которые не входят в шенгенскую зону, можно провести лето на Адриатике или побывать в других, не менее интересных локациях.

Какие именно государства предоставляют возможность украинцам пребывания в Европе дополнительно к 90 дней безвиза – TRAVEL РБК-Украина разъясняет журналистка и путешественница Ирина Савина.

Хорватия. Каковы условия пребывания в стране

Если вы сейчас находитесь в одной из стран Европейского Союза и не планируете оформлять там статус временной защиты, можно воспользоваться следующей возможностью.

Украинцы могут находиться в Хорватии по биометрическому паспорту – до 90 дней в течение 180 дней. Эти дни добавляются к 90 дням пребывания в странах Шенгена, поскольку Хорватия пока еще не входит в Шенгенскую зону.

Фото: В Хорватии можно находиться с туристической целью 90 дней вне условий шенгена (unsplash.com)

Поэтому вы имеете право находиться в стране 90 дней с туристической целью – это считается отдельно от других стран ЕС, которые подписали Шенгенское соглашение.

То есть, если вы жили, скажем, три месяца в Чехии, и пока не хотите возвращаться в Украину, можно поехать еще на 90 дней в Хорватию.

Если планируете воспользоваться такой возможностью, рекомендую побывать в самых красивых локациях этой страны.

К слову, с 1 мая 2022 года Хорватия отменила все коронавирусные ограничения. Теперь для посещения страны не нужны ни отрицательный ПЦР-тест, ни даже сертификат вакцинации.

Какие еще страны дают дополнительные к безвизу 90 дней

Кроме Хорватии, есть еще три страны ЕС, которые предоставляют возможность поездок для украинцев с биометрическими паспортами:

Кипр;

Болгария;

Румыния.

Эти страны тоже не входят в Шенгенскую зону. Это означает, что срок пребывания украинцев в этих государствах не будет учтен при подсчете периода в 90 дней, а правило 90/180 дней работает для каждого государства по отдельности.

Фото: Румыния также не входит в шенгенскую зону (unsplash.com)

Например, можно находиться сперва 90 дней в Хорватии, затем – три месяца в Румынии, а оттуда поехать на 90 дней в Италию. И это не будет нарушением сроков пребывания за границей с биометрическим паспортом, поскольку по этому принципу учитываются только "шенгенские" поездки.

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