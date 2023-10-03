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Остання лазівка в Європу. Які країни заборонили в'їзд машин із російськими номерами

Фото: Пункт пропуску на кордоні Норвегії з Росією (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 3 жовтня Норвегія заборонила в'їзд машин із російськими номерами. Це означає, що для росіян закрилася остання можливість потрапити в Європу на російському авто.

Які країни закрили в'їзд для легкових автомобілів росіян, РБК-Україна розповідає з посиланням на DW та thebarentsobserver.com.

8 вересня Єврокомісія опублікувала оновлені вказівки щодо тимчасового ввезення заборонених товарів із РФ. У переліку вказані транспортні засобів з російською реєстрацією. Услід за цим європейські країни почали запроваджувати обмеження на своїх кордонах.

Норвегія заборонила в'їзд російським автомобілям із 3 жовтня. Це єдина країна Шенгенскої зони, яка має сухопутний кордон із Росією і все ще дозволяє в'їзд росіянам з туристичними цілями.

Минулого тижня фінська митниця запровадила цілодобовий контроль на кордонах із Норвегією, щоб зупинити проїзд російських автомобілів.

Заборона Норвегії на в'їзд авто із російською реєстрацією не поширюються на транспортні засоби із 10 та більше місцями. Тому росіяни можуть перетнути кордон мікроавтобусами та автобусами. Так пасажири дістаються із Мурманська до Норвегії, де багато хто летить з аеропортів Кіркенеса до Осло чи інших європейських міст.

Із 2 жовтня заборону на в'їзд легкових автомобілів із російською реєстрацією запровадили у Болгарії. Раніше пропускати російські авто перестали Фінляндія (із 16 вересня), Естонія (13 вересня), Латвія (12 вересня), Литва (12 вересня) та Польща (16 вересня). Німеччина почала конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією ще у липні.

Єдиною країною ЄС, в яку росіяни можуть в'їхати своїм автомобілем, залишається Греція. Втім, російських туристів, які їдуть із Туреччини до Греції на своїх автомобілях, вже почали розвертати на грецькому кордоні.

Раніше ми повідомляли, що росіянам заборонили ввозити до ЄС особисті речі. Забороненим імпортом можуть вважатися навіть телефони та валізи.

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