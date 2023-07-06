Із номерами РФ. У росіян у Німеччині конфіскують автомобілі: причини

У Німеччині почали конфіскувати автомобілі із російськими номерами. Росіяни втрачають особисті машини під час поїздок Європою.

Причиною є заборона на ввезення транспортних засобів із Росії через санкції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на посольство РФ у Німеччині.

У відомстві підтвердили випадки конфіскації німецькою митницею автомобілів із російськими номерами. Йдеться про транспортні засоби, які тимчасово ввозять для використання в особистих цілях чи транзиті.

Раніше російські туристи скаржилися, що після подорожі Європою їх зупинила поліція на автобані в Німеччині. Автомобіль із російськими номерами відвезли евакуатором, а мандрівників із речами залишили на дорозі.

"Потерпілим громадянам інкримінується порушення закону ФРН "Про зовнішню торгівлю" з посиланням на Регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 року № 833/2014 "Про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні". У статті 3 i зазначеного Оегламенту прописана заборона на продаж та ввезення на територію країн ЄС низки товарів (вантажів), включаючи автомобілі", – йдеться на сайті посольства.

Крім того, громадян РФ попереджають про можливість кримінального переслідування через порушення законодавства Німеччини.

Відомство рекомендує громадянам Росії утриматися від ввезення на територію ФРН транспортних засобів із російськими реєстраційними номерами.

Нагадаємо, ми писали, що російським туристам буде складніше отримати шенгенські візи.

Також повідомлялося, що Болгарія посилила видачу віз росіянам.

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