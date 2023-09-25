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Пояснюють санкціями. На кордоні Греції почали розвертати машини з російськими номерами

Понеділок 25 вересня 2023 16:35
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Пояснюють санкціями. На кордоні Греції почали розвертати машини з російськими номерами Фото: Пункт пропуску на кордоні Греції (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Заборона ЄС на в'їзд автомобілів із російською реєстрацією не залишає росіянам шляхів подорожувати Європою за кермом. Днями Греція завернула перше авто з російськими номерами.

Російські туристи їхали до Європи з Туреччини, коли їм відмовили у в'їзді на грецькому кордоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни днями не змогли перетнути кордон Греції – митники повернули їх до Туреччини, вказавши на санкції. До цього випадку російські туристи їздили своїми автомобілями через пункт пропуску без проблем.

Подружжя росіян 23 вересня намагалося подорожувати автомобілем із Туреччини до Греції через автомобільний пункт пропуску Іпсала-Кіпі. Туристи мали одноразові угорські візи, бронювання готелів і квитки на пороми.

"Турки випустили спокійно. Грецький поліцейський на в'їзді запитав, чи маємо страховку на автомобіль. Після негативної відповіді підказав, що якщо проїхати ще 50 метрів, то праворуч будуть два маленькі вагончики, де можна застрахуватися, і поставив штампи в обидва паспорти", – розповіла росіянка.

Страховик взяв документи, зачинив вікно і почав кудись телефонувати. Потім він відніс документи на митницю.

"Ми пішли спілкуватися з митниками, де нам видали роздруківку уточнень від Єврокомісії, і сказали, що нам в'їхати можна, але не машиною з російськими номерами. І наполегливо попросили залишити Грецію. Ми повернулися", – поскаржилася туристка.

Заборону на в'їзд російських автомобілів до ЄС пояснили на сайті Єврокомісії 8 вересня. Ввезення авто розцінюється як заборонений імпорт. Відтоді прикордонники сусідніх із Росією країн припинили пропускати машини із російськими номерами на територію Євросоюзу.

Раніше митники Німеччини конфіскували російські автомобілі на дорогах всередині країни.

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