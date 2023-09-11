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Не можна навіть телефони. Росіянам заборонили ввозити в ЄС особисті речі

Понеділок 11 вересня 2023 13:13
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Не можна навіть телефони. Росіянам заборонили ввозити в ЄС особисті речі Фото: Перевірки пасажирів на фінсько-російському кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіянам, які подорожують до ЄС, заборонено ввозити не лише особисті автомобілі, але й низку особистих речей – від телефонів до валіз та косметики. Їх ввезення може розцінюватися як заборонений імпорт.

Відповідне роз'яснення опублікували на сайті Єврокомісії? повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

У Німеччині митні служби з початку літа почали конфіскувати у громадян РФ особисті автомобілі з російськими номерами. Ввезення транспортних засобів навіть за транзитної подорожі у країні розцінюється як заборонений імпорт. Про окремі випадки конфіскації продовжує повідомляти російське посольство.

8 вересня у Єврокомісії опублікували роз'яснення на часті запитання стосовно рішень Ради ЄС про перевезення санкційних товарів. Згідно з цим документом, під заборону підпадають будь-які автомобілі, в тому числі ті, що використовують в особистих цілях.

Крім того, ввезення з Росії деяких особистих речей також може бути розцінене як заборонений імпорт. Їх перелік зазначений у додатку XXI до статті 3i директиви ЄС 833/2014.

Серед речей, які росіянам не дозволяється везти до ЄС – валізи, сумки, гаманці, низка предметів одягу, вироби зі шкіри та хутра, косметика, напівкоштовні та коштовні камені. Також – мобільні телефони, ноутбуки, фотоапарати. У відповіді Єврокомісії вказано, що ці речі не можна ввозити навіть тимчасово з туристичною метою.

Юристи вважають, що європейські митні органи можуть не пропустити особисті речі росіян із цього переліку через кордон.

Нагадаємо, ми писали, що мешканці ще однієї країни скаржаться на російських туристів.

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