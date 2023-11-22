Особливі вогні. У Празі можна буде побачити унікальну різдвяну традицію
Жителі та гості Праги незабаром можуть побачити стародавню традицію ручного запалення ліхтарів на Карловому мосту та Крижовницькій площі напередодні Різдва.
Ліхтарники виконуватимуть свою унікальну роботу у автентичній формі, розповідає РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
У Празі незабаром можна буде стати свідками запалення газових ліхтарів під час Адвенту. Ліхтарники робитимуть це вручну за допомогою довгої бамбукової жердини, як і два століття тому. Загалом на Карловому мосту та Крижовницькій площі запалюватимуть 46 газових світильників одночасно із включенням електричного освітлення на вулицях міста.
Карловий міст у чеській столиці є єдиним мостом у світі, який має газові ліхтарі. Під час екскурсій розкажуть про історію такого освітлення. Побачити втілення традиції можна буде упродовж із 3 до 23 грудня, приблизно о 16.05 – 16.15. Вхід вільний.
Ліхтарник починатиме роботу на Крижовницькій площі поряд із костелом святого Франциска Ассізького, а потім переходитиме до Карлового мосту. Спершу майстер запалюватиме ліхтарі з правого боку мосту, в кінці розвернеться і продовжить роботу в бік Старого міста. Завершиться маршрут запаленням решти ліхтарів на площі.
Фото: Ручне запалення газових ліхтарів (gettyimages.com)
Людина, яка виконує традиційне запалення вогнів, буде одягнена в мундир ліхтарника Празького муніципального газового заводу кінця 19 століття. Це чорний вовняний піджак із латунними гудзиками та значком-ліхтариком "Прага", червона накидка. Жердина ліхтарника завдовжки 2,3 м, зі сталевим гачком на кінці.
У Празі газове освітлення почали використовувати для освітлення громадських місць із 1847 року. Тоді такі ліхтарі світили у парках, садах, набережних і на островах. Ще в 1940 році празькі вулиці та площі освітлювали понад 9000 газових ліхтарів. У 1985 році на Градчанській площі та Лоретанській вулиці останні стовпи перевели на електрику.
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