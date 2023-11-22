ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Особенные огни. В Праге можно будет увидеть уникальную рождественскую традицию

Среда 22 ноября 2023 17:19
UA EN RU
Особенные огни. В Праге можно будет увидеть уникальную рождественскую традицию Фото: Зажигание фонарей в Праге (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Жители и гости Праги в скором времени могут увидеть древнюю традицию ручного зажигания фонарей на Карловом мосту и Крыжовницкой площади в канун Рождества.

Фонарщики будут выполнять свою уникальную работу в аутентичной форме, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В Праге скоро можно будет стать свидетелями зажигания газовых фонарей во время Адвента. Фонарщики будут делать это вручную с помощью длинного бамбукового шеста, как и два столетия назад. В общей сложности на Карловом мосту и Крыжовницкой площади будут зажигать 46 газовых светильников одновременно с включением электрического освещения на улицах города.

Карловый мост в чешской столице является единственным мостом в мире, на котором есть газовые фонари. Во время экскурсий расскажут об истории такого освещения. Увидеть воплощение традиции можно будет с 3 по 23 декабря, примерно в 16.05 - 16.15. Вход свободный.

Фонарщик будет начинать работу на Крыжовницкой площади рядом с костелом святого Франциска Ассизского, а затем переходить к Карлову мосту. Сначала мастер будет зажигать фонари с правой стороны моста, в конце развернется и продолжит работу в сторону Старого города. Завершится маршрут зажиганием остальных фонарей на площади.

Особенные огни. В Праге можно будет увидеть уникальную рождественскую традициюФото: Ручное зажигание газовых фонарей (gettyimages.com)

Человек, выполняющий традиционное зажжение огней, будет одет в мундир фонарщика Пражского муниципального газового завода конца 19 века. Это черный шерстяной пиджак с латунными пуговицами и значком-фонариком "Прага", красная накидка. Жердь фонарщика длиной 2,3 м, со стальным крючком на конце.

В Праге газовое освещение начали использовать для освещения общественных мест с 1847 года. Тогда такие фонари светили в парках, садах, набережных и на островах. Еще в 1940 году пражские улицы и площади освещали более 9000 газовых фонарей. В 1985 году на Градчанской площади и Лоретанской улице последние столбы перевели на электричество.

Напомним, мы писали, как спланировать поездку на рождественские ярмарки в Европе. Посещение таких событий уже давно стало традицией для множества туристов.

Также мы рассказывали о лучших рождественских ярмарках Европы, которые стоит посетить. В частности, в Германии, Австрии и Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Рождество Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Все мнения