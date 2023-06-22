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В одній із країн ЄС збираються повністю заборонити внутрішні авіарейси: деталі

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Четвер 22 червня 2023 11:50
В одній із країн ЄС збираються повністю заборонити внутрішні авіарейси: деталі Фото: Місто у Бельгії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Бельгії можуть запровадити повну заборону на внутрішні авіаперельоти у країні. Таку пропозицію висунув федеральний міністр транспорту Жорж Гілкіне.

Відповідний проект указу передадуть регіонам, де знаходяться аеропорти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на traveltomorrow.com.

Зазначається, що у невеликій Бельгії щодня виконується 5 внутрішніх рейсів, при цьому відстані, які долають літаки, – часто менше 100 км.

"Польоти, які пропорційно споживають найбільше енергії. Екологічний абсурд, а також і економічний абсурд", – заявив міністр.

Ідея повної заборони на внутрішні перельоти пов'язана із наміром скоротити викиди вуглецю, які впливають на глобальні зміни клімату.

"Заборона цих коротких рейсів є актуальною, оскільки вони в основному виконуються приватними літаками, частка яких збільшується", – додав чиновник.

Зазначається, що на приватні літаки у 2022 році у Бельгії припадало 71% внутрішніх рейсів.

При цьому у 2022 році було зареєстровано 1822 коротких перельотів у країні: 402 рейси між аеропортами Брюсселя та Льєжа (85 км), 273 – між Брюсселем та Шарлеруа (55 км) та 242 – між Брюсселем та Антверпеном (40 км).

Виняток для авіаперельотів усередині країни зроблять для екстрених та пошукових місій або у разі виняткових погодних умов.

Раніше подібну практику запровадили у Франції – з 23 травня там набула чинності заборона на близькомагістральні рейси, якщо є альтернатива подорожувати залізницею.

Нагадаємо, ми писали, що фінська авіакомпанія пересадить своїх пасажирів до автобусів.

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