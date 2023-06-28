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В обліт Росії. Польська авіакомпанія почала літати за полярне коле

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Середа 28 червня 2023 11:29
В обліт Росії. Польська авіакомпанія почала літати за полярне коле Фото: Літак Boeing 787-8 авіакомпанії LOT (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Польська авіакомпанія LOT літатиме за полярне коло, щоб оминати повітряний простір Росії. Дозвіл отримали для літаків Boeing 787-8 та 787-9, які можуть взяти на борт 250-290 пасажирів.

Перший такий рейс авіаперевізник виконав 17 червня із варшавського аеропорту Шопена до Токіо, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Політ до Японії за новим маршрутом тривав на 1,5 години менше, ніж раніше. Тоді рейс міг тривати і 14 годин. Завдяки цьому вдалося зекономити паливо та перевезти більше вантажів.

Зазначається, що арктичний маршрут має обмеження: можливість здійснення польотів залежить від рівнів космічного прогнозу, які впливають на супутникові та навігаційні системи, а також – на радіозв'язок.

До виконання арктичних рейсів команда готувалася кілька місяців: необхідно було виробити нові документи та процедури, навчити авіадиспетчерів, пілотів та інших членів екіпажу.

Авіалайнер, який вирушив в Токіо 17 червня, був оснащений комплектом для виживання – там були полярні комбінезони для екіпажу, фольга NRC для пасажирів та пили для льоду.

Днями польська авіакомпанія оголосила про плани здійснювати рейси з Варшави до Ташкента – це майже 4 тисячі кілометрів. За арктичним маршрутом політ до столиці Узбекистану триватиме 4,5 години. Перший рейс запланований на 23 лютого 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що польський літак із пасажирами залітав у закрите небо України.

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