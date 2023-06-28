В облет России. Польская авиакомпания начала летать за полярный круг

Польская авиакомпания LOT будет летать за полярный круг, чтобы обходить воздушное пространство России. Разрешение получили для самолетов Boeing 787-8 и 787-9, которые могут взять на борт 250-290 пассажиров.

Первый такой рейс авиаперевозчик выполнил 17 июня из варшавского аэропорта Шопена в Токио, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Полет в Японию по новому маршруту длился на 1,5 часа меньше, чем раньше. Тогда рейс мог занять и 14 часов. Благодаря этому удалось сэкономить топливо и перевезти большее количество грузов.

Отмечается, что арктический маршрут ограничен: возможность осуществления полетов зависит от уровней космического прогноза, которые влияют на спутниковые и навигационные системы, а также на радиосвязь.

К выполнению арктических рейсов команда готовилась несколько месяцев: необходимо было выработать новые документы и процедуры, научить авиадиспетчеров, пилотов и других членов экипажа.

Авиалайнер, отправившийся в Токио 17 июня, был оснащен комплектом для выживания – там были полярные комбинезоны для экипажа, фольга NRC для пассажиров и пилы для льда.

На днях польская авиакомпания объявила о планах совершать рейсы из Варшавы в Ташкент – это почти 4 тысячи километров. По арктическому маршруту полет в столицу Узбекистана продлится 4,5 часа. Первый рейс намечен на 23 февраля 2024 года.

Напомним, мы писали, что польский самолет с пассажирами залетал в закрытое небо Украины.

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