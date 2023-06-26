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Польський літак із пасажирами залітав у закрите небо України: причини інциденту

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Понеділок 26 червня 2023 14:37
Польський літак із пасажирами залітав у закрите небо України: причини інциденту Фото: Літак компанії Enter Air (flightsim.to)
Автор: Ольга Маджумдар

Повітряний простір України закритий для цивільної авіації з початку війни. Але днями польський літак із пасажирами пролетів над Ужгородом.

У чому була причина інциденту та які були ризики для авіалайнера, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільне видання avianews.com.

У закрите небо України залетів літак Boeing 737-800 польської авіакомпанії Enter Air, який виконував чартерний рейс із польського аеропорту Познань на турецький курорт Анталія. Випадок стався 23 червня.

За даними онлайн-радару Flightradar24, літак Enter Air залетів до України не більше ніж за 25 км від кордону.

Авіалайнер пролетів над Ужгородом і перебував у небі України близько 5 хвилин. Як пояснили польські диспетчери, тим часом пілоти тримали зв'язок із вежею у Братиславі.

Польське агентство аеронавігаційних послуг PANSA передало інформацію до Державної комісії з розслідування авіаційних інцидентів

Причиною, чому словацькі диспетчери могли направити авіалайнер до України, міг бути грозовий фронт.

Польський літак із пасажирами залітав у закрите небо України: причини інциденту

Фото: Маршрут польоту над Україною (скриншот Flightradar24)

2006 року під Донецьком розбився літак російської авіакомпанії "Пулково", коли пілоти потрапили в грозовий фронт. Спроба підняти повітряне судно на максимально можливу висоту не допомогла, літак втратив швидкість та впав.

Цивільні літаки щодня пролітають поблизу кордону з Україною в районі Ужгорода, тому для польського авіалайнера з пасажирами заліт на кілька кілометрів в український повітряний простір далеко від лінії фронту мав меншу небезпеку, ніж потрапляння в епіцентр грози, вважають експерти.

Пасажири благополучно долетіли до Анталії. А пізніше в авіакомпанії підтвердили, що все відбувалося відповідно до процедур безпеки – літак дійсно облітав грозовий фронт.

Нагадаємо, ми писали, чи запрацює аеропорт у Львові під час війни.

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