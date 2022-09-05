Новые правила. Какие изменения ждут украинских беженцев во Франции

Спустя полгода войны в Украине некоторые европейские страны меняют условия пребывания для украинских беженцев. В частности, они требуют пройти процедуру перерегистрации. Среди стран, которые ввели такое требование, оказалась и Франция.

Процедура повторной регистрации позволит снова пользоваться уже привычными льготами и получать выплаты во Франции, иметь в этой стране доступ к медицине, образованию и право на работу.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие новые правила введены для украинцев и что означает процедура перерегистрации во Франции.

Когда украинцам нужно заново зарегистрироваться во Франции

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля во Франции зарегистрировали 96 520 украинских беженцев. Это - количество украинцев, которые попросили статус временной защиты в этой стране. Всем им нужно заново пройти регистрацию.

Украинские беженцы, которые переехали во Францию ​​из-за войны и уже получали ранее временный вид на жительство с указанием "бенефициар/получатель временной защиты", должны восстановить этот статус через шесть месяцев после получения такого разрешения.

Чтобы продлить вид на жительство, беженцы должны обратиться в префектуру по месту жительства. Однако подавать заявление в именно той префектуре, где был выдан первый документ о проживании, необязательно. Запрос необходимо подать в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия.

Фото: Акция в поддержку Украины и Грузии в Париже (unsplash.com)

Интересно, что беженцев просят не подавать заявление раньше, чем через три недели: префектура не будет рассматривать запрос заранее.

Какие документы потребуются

В префектуру по месту жительства необходимо предоставить такие документы:

Документы, подтверждающие украинское гражданство, а также предыдущий документ о том, что у вас есть статус временной защиты;

Подтверждение адреса проживания, датированного днем не старше трех месяцев. Если вы не арендуете квартиру, вам потребуется Attestation d’hébergement - так называемое свидетельство о проживании;

Любой документ, подтверждающий изменение социального положения во время пребывания во Франции - при наличии (например, трудовой договор, если вы уже нашли работу в стране).

Как и другие европейские государства, Франция поддержала украинских беженцев, предоставив им возможность жить, учиться и работать в стране. Также гражданам Украины с биометрическим паспортом краткосрочная виза для поездки во Францию ​​не требуется. В пределах Шенгенской зоны граждане Украины имеют законное пребывание 90 дней, если они не просят статуса временной защиты.

Тем беженцам, которые решат остаться во Франции более чем на 90 дней, следует оперативно обратиться в префектуру по месту жительства онлайн с просьбой о продлении права на проживание.

Фото: Во Франции украинцам надо заново пройти процедуру регистрации спустя полгода после получения статуса временной защиты (unsplash.com)

Полезная информация для украинцев во Франции

Карта префектур Франции

Чтобы оформить (впервые или повторно) статус временной защиты в разных регионах, надо найти ближайшую к вашему месту жительства префектуру. Карта префектур Франции - на карте.

Медицинская помощь для беженцев

Неотложная медицинская помощь: по рекомендации Региональной службы здравоохранения обращайтесь в ближайший пункт неотложной медицинской помощи (urgences).

В Париже украинцев принимает больница Hôpital Robert Debré. Ее рекомендуют для беременных женщин, а также для детей.

Медицинские консультации в Париже: пункт приема для украинцев "Urgence Ukraine".

Медицинские консультации в других регионах: доступ через местную префектуру

Проживание в Париже и других регионах Франции

В Париже нужно обратиться в тот самый пункт приема для украинцев "Urgence Ukraine".

В других регионах нужно поискать на карте префектур (по ссылке выше).

Напомним, мы писали, сколько украинцы могут заработать во Франции без знания языка.

Также сообщалось, какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни.