Нові правила. Які зміни чекають українських біженців у Франції

Їм потрібно пройти процедуру перереєстрації: як це зробити
Через пів року війни в Україні деякі європейські країни змінюють умови перебування для українських біженців. Зокрема, вони вимагають пройти процедуру перереєстрації. Серед країн, які ввели таку вимогу, виявилася і Франція.
Процедура повторної реєстрації дозволить знову користуватися вже звичними пільгами й отримувати виплати у Франції, мати в цій країні доступ до медицини, освіти та право на роботу.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, які нові правила введені для українців і що означає процедура перереєстрації у Франції.
За останніми даними Агентства ООН у справах біженців, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Франції зареєстрували 96 520 українських біженців. Це - кількість українців, які попросили статус тимчасового захисту в цій країні. Всім їм потрібно заново пройти реєстрацію.
Українські біженці, які переїхали до Франції через війну і вже отримували раніше тимчасову посвідку на проживання із зазначенням "бенефіціар/одержувач тимчасового захисту", повинні відновити цей статус через шість місяців після отримання такого дозволу.
Щоб продовжити посвідку на проживання, біженці повинні звернутися в префектуру за місцем проживання. Однак подавати заяву в саме тій префектурі, де був виданий перший документ про проживання, необов'язково. Запит необхідно подати в термін від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну його дії.
Фото: Акція на підтримку України та Грузії в Парижі (unsplash.com)
Цікаво, що біженців просять не подавати заяву раніше, ніж через три тижні: префектура не розглядатиме запит заздалегідь.
У префектуру за місцем проживання необхідно надати такі документи:
Як і інші європейські держави, Франція підтримала українських біженців, надавши їм можливість жити, вчитися і працювати в країні. Також громадянам України з біометричним паспортом короткострокова віза для поїздки до Франції не потрібна. У межах Шенгенської зони громадяни України мають законне перебування 90 днів, якщо вони не просять статусу тимчасового захисту.
Тим біженцям, які вирішать залишитися у Франції більш ніж на 90 днів, слід оперативно звернутися в префектуру за місцем проживання онлайн з проханням про продовження права на проживання.
Фото: У Франції українцям треба заново пройти процедуру реєстрації через пів року після отримання статусу тимчасового захисту (unsplash.com)
Щоб оформити (вперше або повторно) статус тимчасового захисту в різних регіонах, треба знайти найближчу до вашого місця проживання префектуру. Карта префектур Франції - на карті.
Невідкладна медична допомога: за рекомендацією регіональної служби охорони здоров'я звертайтеся до найближчого пункту невідкладної медичної допомоги (urgences).
У Парижі українців приймає лікарня Hôpital Robert Debré. Її рекомендують для вагітних жінок, а також для дітей.
Медичні консультації в Парижі: пункт прийому для українців "Urgence Ukraine".
Медичні консультації в інших регіонах: доступ через місцеву префектуру
У Парижі потрібно звернутися в той самий пункт прийому для українців "Urgence Ukraine".
В інших регіонах потрібно пошукати на карті префектур (за посиланням вище).
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