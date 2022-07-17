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Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни

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Воскресенье 17 июля 2022 09:00
Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни Фото: Какие страны Европы стоит выбрать для жизни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Также иностранцы назвали направления, где сталкиваются с трудностями при переезде

Эмигранты оценили лучшие и худшие европейские страны в 2022 году с точки зрения карьеры, социальной жизни и здравоохранения.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

InterNations провела ежегодный опрос Expat Insider по направлениям для эмигрантов по всему миру. Аналитики глобального сообщества для людей, которые живут и работают за границей, опросили 11 970 эмигрантов, представляющих 177 национальностей.

В каких европейских странах сейчас лучше всего жить

В отчете Expat Insider 2022 рассматриваются 52 направления для экспатов. Страны ранжируются в соответствии с качеством жизни тех, кто туда приехал жить. В ходе опроса эмигрантов спрашивали о легкости обустройства, работы за границей и личных финансах там, где они живут. Впервые рейтинг также включает новый индекс Expat Essentials, который охватывает цифровую жизнь, административные темы, жилье и язык.

  • Португалия – лучшее место для экспатов в Европе

Португалия занимает четвертое место в общем рейтинге лучших стран мира для экспатов, особенно благодаря теплому климату и хорошему уровню социальной жизни.

Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни

Фото: Португалия особенно нравится иностранцам из-за теплого климата и погоды (unsplash.com)

Девять из десяти опрошенных экспатов сказали, что им нравятся климат и погода Португалии, а 89% довольны качеством воздуха. Эмигрантам нравятся возможности для занятий спортом, а 93% сказали, что в стране легко и безопасно передвигаться пешком или на велосипеде.

Опрошенные также сказали, что им легко заводить друзей среди местных жителей и вести приятную социальную жизнь. Один эмигрант из Германии отметил, что в Португалии "люди дружелюбны и открыты".

Однако более половины опрошенных экспатов сказали, что им трудно иметь дело с местной бюрократией. Люди также заявили, что недовольны местным рынком труда и карьерными возможностями. Таким образом, Португалия опускается на 35-е место в индексе Work Abroad. Однако в целом 85% экспатов заявили, что довольны своей жизнью в этой стране.

  • Испания предлагает лучшее качество жизни

Несмотря на пятое место в общем рейтинге, Испания была признана лучшим местом для экспатов по качеству жизни. Опрошенные сказали, что им понравилось разнообразие предлагаемых блюд и ресторанов, возможности для занятий спортом, культура и ночная жизнь.

"Наслаждаюсь социальной свободой и культурой в Испании. Тут также отличная ночная жизнь", — прокомментировал один эмигрант из Австралии.

Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни

Фото: Испанию высоко оценивают за природу и рестораны (unsplash.com)

Испания также заняла высокое место по климату и погоде, уступив только соседней Португалии. Доступность системы здравоохранения Испании почти четыре из пяти оценили людей положительно. 77% заявили, что они могут получить доступ ко всем видам необходимых им медицинских услуг.

Хотя Испания не входит в десятку лучших по индексу личных финансов, 70% опрошенных довольны стоимостью жизни. Однако, как и в Португалии, экспаты в Испании выразили недовольство карьерными возможностями и отсутствием справедливой оплаты труда.

  • Во Франции хорошая медицина, но много бюрократии

Франция получила плохой рейтинг в опросе 2022 года, заняв лишь 31-е место из 52 направлений.

Хотя в рейтинге качества жизни страна занимает 11-е место, иностранцы сталкиваются здесь с языковыми проблемами. Трое из пяти говорят, что во Франции трудно жить, не говоря на местном языке. Франция также вошла в десятку худших по уровню бюрократии.

Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни

Фото: Во Франции далеко не все говорят на иностранных языках (unsplash.com)

"Все административные моменты очень сложные. Система устарела и работает медленно", — сказал литовский эмигрант.

Но иностранцы высоко оценили систему здравоохранения страны: 84% экспатов во Франции довольны доступностью медицины. "Мне нравится доступ к здравоохранению и общественный транспорт", — прокомментировал один итальянский эмигрант.

  • Эмигранты в Италии недовольны низкой зарплатой

Несмотря на общую репутацию страны для комфортной и красивой жизни, Италия вошла в десятку худших направлений для экспатов в опросе InterNations.

В этой стране недавно объявили о создании новой визы для кочевников, чтобы упростить удаленную работу для тех, кто хочет переехать в Италию. Но она по-прежнему находится на 44-м месте в рейтинге: эмигрантам особенно трудно иметь дело с местной бюрократией и открывать счет в местном банке.

Климат, зарплаты и медицина. Какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни

Фото: В Италии иностранцы наслаждаются гастрономическим разнообразием и ресторанами (unsplash.com)

Страна также входит в десятку худших по индексу работы за границей: 29% экспатов считают, что их работа не оплачивается справедливо. Почти половина опрошенных также заявили, что недовольны местным рынком труда.

В то же время Италия показывает гораздо лучшие результаты с точки зрения легкости обустройства: 68% считают, что в Италии легко привыкнуть к местной культуре. Иностранцы в Италии также наслаждаются климатом и погодой, гастрономическим разнообразием и ресторанами.

Какие европейские страны хуже подходят для переезда

Люксембург, согласно опросу, вошел в десятку худших стран. Его критикуют за отсутствие развлечений и высокую стоимость жизни. 42% иностранцев недовольны своей социальной жизнью в этой стране.

На Мальте иностранцы недовольны инфраструктурой для автомобилей, городской средой и наличием небольшого числа отраслей, которые производят товары или предоставляют услуги, приносящие пользу окружающей среде. 69% экспатов также столкнулись с трудностями при открытии банковского счета.

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