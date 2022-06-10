20 тысяч евро в год. Сколько можно заработать во Франции без знания языка

Где искать вакансии и на какие зарплаты можно рассчитывать

Многие украинцы, которые из-за войны переехали во Францию и получили статус временной защиты, уже нашли работу.

Какие вакансии есть во Франции без знания французского языка и сколько украинцы могут заработать – в материале TRAVEL РБК-Украина.

С чего начать поиск работы и минимальная зарплата

Украинцы, получившие временную защиту во Франции, автоматически имеют право на профессиональную деятельность. Беженец может быть наемным работником или стать частным предпринимателем.

Об этом говорится на сайте Координационного комитета помощи Украине в партнерстве с посольством Украины во Франции.

На странице refugies.info собрана информация, как украинским беженцам построить свою жизнь во Франции - от разъяснения юридических моментов до вариантов обучения для дальнейшего трудоустройства и предложений для тех, кто не владеет французским языком.

Фото: Незнание французского языка можно компенсировать английским (pixabay.com)

Некоторые предложения работы от французских работодателей можно найти и на Facebook-странице. Среди последних вакансий:

менеджер на склад в Париж со знанием английского языка на опытом работы в логистике;

менеджеры-консультанты со знанием английского языка в консалтинговую компанию в Париже;

официанка в пиццерию в Лион;

две горничные для уборки коттеджей в Альпах;

квалифицированный автомеханик с опытом работы от 3 лет в Каннах.

Врачам предлагают упрощенную процедуру подтверждения квалификации с последующим трудоустройством младшим врачом, медсестрам и физиотерапевтам предоставляют работу сиделками.

Размер заработной платы не указан, но во Франции почасовая ставка минимальной оплаты составляет 10,57 евро, а минимальная месячная заработная плата при рабочей неделе 35 часов должна составлять 1 603 евро.

На каких сайтах можно искать работу во Франции самостоятельно

Первое, где беженцам стоит искать работу – зарегистрироваться в центре занятости (pole emploi), это можно сделать онлайн. В базе этой структуры – наибольшее количество вакансий в стране, просматривать их можно и без регистрации в системе.

Фото: Поиск работы стоит начинать с центров занятости (unsplash.com/tim-gouw)

Также есть немало сайтов с предложениями работы, где можно искать вакансии самим:

Qapa;

Adzuna;

Glassdoor;

Indeed;

Keljob;

Cadremploi;

Regionsjob;

Lagriculture-recrute – вакансии на сезонные работы в сельском хозяйстве;

Technojobs - вакансии для специалистов IT;

Какую зарплату можно найти для украинцев без знания французского языка

Среди предложений вакансий, где не требуется знание французского языка, работники на рецепшен в отель Парижа с хорошим уровнем английского. При рабочей неделе в 30 часов заработная плата в год составит от 27 тысяч евро.

Работа по уходу с пожилыми людьми оценивается минимально и почасово – от 10,8 евро. За сезонную работу по озеленению, включая прополку сорняков и садовые работы, предлагают от 20 тысяч евро заработной платы в год плюс бонусы. Это как раз минимальная официальная зарплата.

Фото: Сезонная работа во Франции со знанием английского языка (скриншот РБК-Украина/ua.europa.jobs)

Впрочем, есть немало предложений работать на упаковке на различных предприятиях пищевой промышленности. Такие вакансии легче найти на сайтах на украинском и русском языке или в соответствующих группах в соцсетях.

Например, на странице группы Facebook "Работа во Франции" предлагают работу для женщин или семей:

"Оператор кондитерского производства во Франции, Реймс. Упаковка, комплетирование наборов, изготовление пирожных. 7.5 часов в день, работа в три смены, учитывая ночные. Желательно иметь базовый английский, водительское удостоверение, свое авто, желание и жить и работать во Франции хотя бы 6 месяцев.

Мы предлагаем вам долгосрочный контракт от 20.6, 27.6 или конец августа. Зарплата: 1000 евро нетто в месяц + дополнительные часы, ваучеры на питание, жилье, медицинское страхование", - говорится в объявлении.

На сайте eurabota.ua - похожая вакансия о работе на шоколадной фабрике в пригороде Парижа. Там предлагается зарплата в 10 евро в час с 8-10 часовыми сменами и проживанием в хостеле. Платить обещают от 2000 евро.

Фото: В некоторых вакансиях для украинцев предусмотрена зарплата ниже официальный минимум (скриншот РБК-Украина/facebook.com/Франция, Париж - работа)

На такую же зарплату набирают работников на конвейер на молочном заводе в Бордо, на производство мармелада или кофе в Париже.

На другом сайте layboard.com предлагают работать на шоколадной фабрике в пригороде Парижа за 3500 евро в месяц. При этом рабочая норма – от 48 часов в неделю. Смены по 8-12 часов. Отмечается, что опыт и знание языка не обязательны. Для оформления нужен биометрический паспорт. Проживание бесплатное, по 2-4 человека в комнате.

Фасуя пазлы и игрушечные конструкторы на конвейере предприятия в Марселе, можно заработать 2600-3000 евро в месяц (14 евро в час). Смены 10-12 часов в день, 6 дней в неделю.

Напомним, мы писали, сколько зарабатывают украинцы в Германии без знания языка.