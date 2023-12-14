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Новый рейс из Украины. Какой поезд будет курсировать между Веной и Чопом

Четверг 14 декабря 2023 12:55
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Новый рейс из Украины. Какой поезд будет курсировать между Веной и Чопом Фото: Пассажиры поезда Вена-Чоп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Из Украины начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. Первым рейсом 11 декабря отправились 120 пассажиров.

Каким поездом можно будет добраться до австрийской столицы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ЦТС .

Новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а по Венгрии следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, сообщили в "УЗ".

Рейсы Чоп-Будапешт-Вена будет выполнять поезд на локомотивной тяге формирования Венгерских железных дорог. Он состоит из трех вагонов. Два из них – второго класса, в которых работает Wi-Fi, один вагон – первого класса. В обоих направлениях курсируют одинаковые поезда.

В то же время поезд между Дебреценом в Венгрии и Веной едет двухгруппным – с вагонами из Румынии (Орадя-Вена и Бая-Маре-Вена).

Новый рейс из Украины. Какой поезд будет курсировать между Веной и ЧопомФото: Поезд Вена-Чоп (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В Чопе перед пересадкой по обоим направлениям пассажиры будут проходить пограничный контроль в помещении железнодорожного вокзала.

В то же время из Чопа в Прагу с января планируется запустить прямой поезд чешской железнодорожной компании RegioJet. Поезд будет иметь спальные и сидячие места на 140 пассажиров. Маршрут будет проходить через пограничный пункт Чьерна-над-Тисоу в Словакии.

Напомним, мы писали, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрены 14 новых рейсов, из них 3 – международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Также мы рассказывали, сколько стоят билеты "УЗ" на поезда в Польшу. Подорожание на популярных маршрутах составило до 50%, а в Варшаву – на 72%. Также в "УЗ" отметили, что стоимость билетов на ночные поезда в Вену и Перемышль вырастет на 3%.

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