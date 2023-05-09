Новий маршрут. Пасажирів із Варшави в Україну планують возити польськими поїздами

Польський перевізник SKPL подав заявку на виконання пасажирських рейсів залізницею за новим маршрутом із Варшави до Рави-Руської. Там пасажири пересідатимуть на український поїзд до Львова.

У заявці вказана дата з 1 червня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Приватна компанія SKPL Cargo подала заявку до Департаменту залізничного транспорту Польщі про надання дозволу на відкриття пасажирського сполучення за маршрутом "Варшава Всходня – Рава Руська/Львів", повідомило польське профільне видання rynek-kolejowy.pl.

Передбачається, що рейси виконуватимуться з 1 червня 2023 року до 31 травня 2028 року. На маршруті курсуватимуть два потяги по 240 пасажирів.

Поїзд відправлятиметься з вокзалу "Варшава-Всходня" о 14:00 (за польським часом), робитиме зупинку в Любліні (орієнтовно о 16:00), потім прямуватиме до пункту пропуску в Гребенному (орієнтовний час 19:01), прибуватиме в Раву-Руську о 20:15 (за київським часом).

На станції в Раві-Руській пасажири пересідатимуть на потяг "Укрзалізниці" до Львова. У зворотному напрямку потяг з Рави-Руської відправлятиметься о 8:45, а до кінцевої станції у столиці Польщі прибуватиме о 13:00.

Фото: Новий залізничний маршрут з Варшави в Україну (facebook.com/MinInfra.UA)

Потяги між Варшавою та Равою-Руською їздитимуть по євроколії шириною 1435 мм. Ділянку 8,4 км до української станції відновила "Укрзалізниця". Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Колія вже успішно пройшла випробування й готова до запуску регулярного руху. Також відреставрували вокзал на станції "Рава-Руська".

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску", – повідомляв раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.



Польській стороні лишилося розгорнути прикордонний пункт контролю.

Нагадаємо, ми писали, що із Праги до Львова відкриють новий залізничний маршрут.