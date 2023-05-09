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Новый маршрут. Пассажиров из Варшавы в Украину планируют возить польскими поездами

Фото: Поездка евроколеей из Польши в Рава-Русскую (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Польский перевозчик SKPL подал заявку на выполнение пассажирских рейсов по железной дороге по новому маршруту из Варшавы в Раву-Русскую. Там пассажиры будут пересаживаться на украинский поезд во Львов.

В заявке указана дата с 1 июня 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Частная компания SKPL Cargo подала заявку в Департамент железнодорожного транспорта Польши о предоставлении разрешения на открытие пассажирского сообщения по маршруту "Варшава Восточная – Рава Русская/Львов", сообщило польское профильное издание rynek-kolejowy.pl.

Предполагается, что рейсы будут выполняться с 1 июня 2023 года по 31 мая 2028 года. На маршруте будут курсировать два поезда по 240 пассажиров.

Поезд будет отправляться с вокзала "Варшава-Восточная" в 14:00 (по польскому времени), будет делать остановку в Люблине (ориентировочно в 16:00), затем будет следовать в пункт пропуска в Гребенном (ориентировочное время 19:01), прибывать в Раву-Русскую в 20:15 (по киевскому времени).

На станции в Раве-Русской пассажиры будут пересаживаться на поезд "Укрзализныци" во Львов. В обратном направлении поезд из Равы-Русской будет отправляться в 8:45, а на конечную станцию в столице Польши будет прибывать в 13:00.

Фото: Новый железнодорожный маршрут из Варшавы в Украину (facebook.com/MinInfra.UA)

Поезда между Варшавой и Равой-Русской будут ездить по европути шириной 1435 мм. Участок 8,4 км до украинской станции возобновила "Укрзализныця". Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. Колея уже успешно прошла испытания и готова к запуску регулярного движения. Также отреставрировали вокзал на станции "Рава-Русская".

"Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска", – сообщал ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Польской стороне осталось развернуть пограничный пункт контроля.

Напомним, мы писали, что из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут.

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УкрзализныцяПольшаВаршавапоїзди