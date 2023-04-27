Із Праги до Львова відкриють новий залізничний маршрут: деталі

Чеська залізниця готується розширити сполучення з Україною із гарантованою пересадкою на українські поїзди. Маршрут Прага – Львів через польський Перемишль можуть відкрити вже влітку.

Сполучення функціонуватиме на основі єдиного міжнародного квитка, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Що відомо про сполучення із Праги до Львова

Державна залізнична компанія "Ческе драги" (ČD) у співпраці із PKP (Польща) та "Укрзалізницею" планують відкрити маршрут Прага – Львів через Перемишль, де пасажири пересідатимуть на потяг до України із єдиним міжнародним "своєчасним квитком".

Такий квиток гарантує пересадку і проїзд до потрібної станції. Очікується, що сполучення відкриють вже у червні 2023 року.

"Для подорожі поїздами Чеської й Польської залізниць та "Укрзалізниці" (через Перемишль) ми запропонуємо знижку на міжнародний квиток "Своєчасний квиток Україна" (Včasná jízdenka Ukrajina)", – повідомив виданню керівник відділення тарифів та реєстрації ČD Роман Шулц.

Запровадження єдиного "своєчасного квитка" із Праги до Львова або зворотно перебуває на етапі переговорів.

"Своєчасний квиток" означає, що потяги чекатимуть на пасажирів у разі запізнення інших поїздів. Якщо запізнення буде критичним, із наявним квитком можна буде сісти в наступний потяг. Такий підхід державна залізниця використовує у сполученні Прага – Мукачево з пересадкою у словацьких Кошицях. Також на подібних умовах функціонує сполучення приватної компанії Regiojet.

Фото: Маршрути до України Чеськїю залізниці (cd.cz)

Які маршрути до України пропонує Чеська залізниця

Рекомендовані сполучення в українському напрямку опублікували українською мовою на сторінці компанії "Ческе драги".

Із поїздів Чеської залізниці можна пересісти на інші поїзди до України або у зворотному напрямку з України до Чехії з пересадкою:

із Кошице (Словаччина) до Чопа, Мукачева і далі до Львова та Києва;

із Перемишля (PL) до Львова та Києва;

із Відня (A) та Будапешта (HU) прямим спальним поїздом через Чоп до Львова та Києва.

"Для подорожі поїздами Чеської залізниці з пересадкою на поїзди Словацької залізничної компанії та Укрзалізниці (через Кошице), або поїздами Польської залізниці та Укрзалізниці (через Перемишль), ми пропонуємо знижку на міжнародний квиток "Своєчасний квиток Україна" (Včasná jízdenka Ukrajina) на сполучення:

Прага – Кошице – Мукачево або у зворотному напрямку;

поки на етапі переговорів – сполучення Прага – Перемишль – Львів або у зворотному напрямку (очікується, що сполучення буде відкрито з червня 2023 року)", – зазначається на сторінці Чеської залізниці.

Придбати "своєчасний квиток" можна в інтернет-касі, у вікні каси (за додаткову оплату 50 чеських крон) чи за телефоном 221 111 122 (додатково 50 крон).

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