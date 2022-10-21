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Новые выплаты 6600 гривен. Украинцы смогут получить помощь от американской организации

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Пятница 21 октября 2022 11:28
Новые выплаты 6600 гривен. Украинцы смогут получить помощь от американской организации Фото: Выплаты от международных организаций (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине стартует новый проект денежной помощи пострадавшим из-за войны. Украинцы смогут получить выплаты от американской организации HIAS – 6600 гривен на человека.

О начале проекта денежной помощи TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на захист".

Кто может рассчитывать на новые выплаты

Отмечается, что дополнительные выплаты смогут получить украинцы, пострадавшие от военных действий в Киевской области: Буче, Ирпене, Броварах, других населенных пунктах. С ноября выплаты будут распространяться на жителей Харьковской области.

Помощь будет составлять 6600 гривен на каждого члена семьи. Обратиться могут следующие категории людей:

  • семьи переселенцев, которые переехали за последние 30 дней;
  • домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов;
  • семьи, потерявшие члена семьи.

Также выплаты от HIAS могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад, но имеют низкий доход – менее 5400 гривен на человека в течение последних 3 месяцев. Это возможно при одном из условий:

  • имеют двоих или более детей;
  • в семье есть лица с инвалидностью;
  • домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной);
  • в составе семьи есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет;
  • в семье есть пожилые люди (от 55 лет).

Денежная помощь рассчитана только на тех людей, кто еще не получал выплаты от других международных организаций.

Новые выплаты 6600 гривен. Украинцы смогут получить помощь от американской организацииФото: Модульные дома в Буче (gettyimages.com)

Куда подавать заявку на помощь

Обратиться за помощью можно в постоянном центре регистрации по адресу: г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора) в будни с 9:00 до 18:00.

Также в Киевской области работают выездные бригады. Расписание работы обновляется в телеграмм-канале: https://t.me/hias_help.

Для регистрации необходимо предоставить данные паспорта, налоговый номер, номер IBAN банковского счета, а также другие документы, подтверждающие категории уязвимости (медицинские справки, свидетельства о рождении детей).

При подаче заявки должны лично присутствовать все члены семьи с оригиналами документов.

Напомним, мы писали, что украинцы получат выплаты в 13 тысяч гривен от ООН накануне зимы.

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