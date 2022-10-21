Новые выплаты 6600 гривен. Украинцы смогут получить помощь от американской организации
В Украине стартует новый проект денежной помощи пострадавшим из-за войны. Украинцы смогут получить выплаты от американской организации HIAS – 6600 гривен на человека.
О начале проекта денежной помощи TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на захист".
Кто может рассчитывать на новые выплаты
Отмечается, что дополнительные выплаты смогут получить украинцы, пострадавшие от военных действий в Киевской области: Буче, Ирпене, Броварах, других населенных пунктах. С ноября выплаты будут распространяться на жителей Харьковской области.
Помощь будет составлять 6600 гривен на каждого члена семьи. Обратиться могут следующие категории людей:
- семьи переселенцев, которые переехали за последние 30 дней;
- домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов;
- семьи, потерявшие члена семьи.
Также выплаты от HIAS могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад, но имеют низкий доход – менее 5400 гривен на человека в течение последних 3 месяцев. Это возможно при одном из условий:
- имеют двоих или более детей;
- в семье есть лица с инвалидностью;
- домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной);
- в составе семьи есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет;
- в семье есть пожилые люди (от 55 лет).
Денежная помощь рассчитана только на тех людей, кто еще не получал выплаты от других международных организаций.
Фото: Модульные дома в Буче (gettyimages.com)
Куда подавать заявку на помощь
Обратиться за помощью можно в постоянном центре регистрации по адресу: г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора) в будни с 9:00 до 18:00.
Также в Киевской области работают выездные бригады. Расписание работы обновляется в телеграмм-канале: https://t.me/hias_help.
Для регистрации необходимо предоставить данные паспорта, налоговый номер, номер IBAN банковского счета, а также другие документы, подтверждающие категории уязвимости (медицинские справки, свидетельства о рождении детей).
При подаче заявки должны лично присутствовать все члены семьи с оригиналами документов.
Напомним, мы писали, что украинцы получат выплаты в 13 тысяч гривен от ООН накануне зимы.