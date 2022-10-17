13 тисяч гривень. Українці отримають виплати від ООН напередодні зими

Напередодні зими чимало українців потребують особливої підтримки. Тому виплати від ООН деякі вразливі категорії зможуть отримати відразу за кілька місяців.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на флагодійний фонд "Право на захист".

В особливо скрутному становищі опиняються люди, які зараз евакуюються з місць бойових дій. Їм складніше знайти нове житло і підготуватися до холодної зими.

"Саме такі родини такі родини в першу чергу потребують фінансової підтримки, та можуть отримати виплати від ООН одразу за кілька місяців", - зазначають у фонді, який є офіційним партнером УВКБ ООН зі збору даних на грошову допомогу.

Тепер у вразливих категорій українців є можливість отримати 13200 гривень на кожного члена родини.

"Усі, хто підпадає під умови програми та планує подавати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ "Право на захист", отримають виплати за 6 місяців".

Гроші будуть виплачені двома траншами – з перервою у кілька тижнів. Якщо сума для всіх людей у родині перевищуватиме 30 тисяч гривень, тоді кошти прийдуть частинами з різницею 24 години.

"Усі, зареєстровані з 1 вересня, також автоматично отримають додаткові виплати ще на 3 місяці. Повторно реєструватися не потрібно. Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося попередньо", - уточнюють в благодійній організації.

Фото: Гроші передбачені для тих, хто вперша подав заявку з 1 вересня (gettyimages.com)

Подавати заявки на допомогу необхідно у пунктах збору даних, які розташовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Зареєструватися можуть тільки ті особи, що досі не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Яких категорій українців стосується збільшена допомога

Виплати передбачені таким категоріям людей в Україні:

переселенцям з 24 лютого;

людей, які постраждали від воєнних дій у областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

тих, хто повернувся до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області чи країни.

Заявку на допомогу від ООН можуть подати лише родини:

які мають лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

які очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

в яких є одна або декілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Нагадаємо, ми писали, які міжнародні організації продовжують виплати українцям.