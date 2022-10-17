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13 тисяч гривень. Українці отримають виплати від ООН напередодні зими

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Понеділок 17 жовтня 2022 13:30
13 тисяч гривень. Українці отримають виплати від ООН напередодні зими Фото: Виплати українцям під час війни (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Напередодні зими чимало українців потребують особливої підтримки. Тому виплати від ООН деякі вразливі категорії зможуть отримати відразу за кілька місяців.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на флагодійний фонд "Право на захист".

В особливо скрутному становищі опиняються люди, які зараз евакуюються з місць бойових дій. Їм складніше знайти нове житло і підготуватися до холодної зими.

"Саме такі родини такі родини в першу чергу потребують фінансової підтримки, та можуть отримати виплати від ООН одразу за кілька місяців", - зазначають у фонді, який є офіційним партнером УВКБ ООН зі збору даних на грошову допомогу.

Тепер у вразливих категорій українців є можливість отримати 13200 гривень на кожного члена родини.

"Усі, хто підпадає під умови програми та планує подавати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ "Право на захист", отримають виплати за 6 місяців".

Гроші будуть виплачені двома траншами – з перервою у кілька тижнів. Якщо сума для всіх людей у родині перевищуватиме 30 тисяч гривень, тоді кошти прийдуть частинами з різницею 24 години.

"Усі, зареєстровані з 1 вересня, також автоматично отримають додаткові виплати ще на 3 місяці. Повторно реєструватися не потрібно. Ті, хто реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають виплату за 3 місяці, як повідомлялося попередньо", - уточнюють в благодійній організації.

13 тисяч гривень. Українці отримають виплати від ООН напередодні зими

Фото: Гроші передбачені для тих, хто вперша подав заявку з 1 вересня (gettyimages.com)

Подавати заявки на допомогу необхідно у пунктах збору даних, які розташовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Зареєструватися можуть тільки ті особи, що досі не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Яких категорій українців стосується збільшена допомога

Виплати передбачені таким категоріям людей в Україні:

  • переселенцям з 24 лютого;
  • людей, які постраждали від воєнних дій у областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;
  • тих, хто повернувся до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області чи країни.

Заявку на допомогу від ООН можуть подати лише родини:

  • які мають лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • які очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • в яких є одна або декілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);
  • прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Нагадаємо, ми писали, які міжнародні організації продовжують виплати українцям.

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