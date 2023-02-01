Нові поїзди у Польщу. Як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому

"Укрзалізниця" збільшує кількість маршрутів з України до Польщі. У лютому пасажирам буде зручніше добиратися з Харкова до Перемишля та з Києва до Варшави.
Якими поїздами можна буде подорожувати в сусідню країну, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку компанії.
Укралізниця з 19 лютого призначає нові поїзди у Польщу, які перевозитимуть більше пасажирів.
Поїзд №73/74 Харків – Перемишль дасть мешканцям Харкова сполучення з Польщею щодня, бо поїзд №93/94 Харків — Хелм, який призначили кілька місяців тому, курсує з Харкова по парних числах. Графік нового поїзда по по непарних числах такий:
Поїздом №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм можна буде доїхати до Хелма в Польщі, а там пересісти на інший польський поїзд. Цей поїзд курсуватиме щодня за таким графіком:
Як пояснюють в прес-службі "Укрзалізниці", з 19 лютого у Варшаву цим поїздом зможуть добиратися не 180, а 436 пасажирів. Маршрут працюватиме так:
Фото: Купе поїзда до Варшави (facebook.com/Oleksandr Shevchenko)
Квитки на польські рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.
Купити квитки на поїзди "Укрзалізниці", можна в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
З України в Польщу курсує найбільша кількість поїздів порівняно з іншими країнами.
Найпопулярніший поїзд для пасажирів, які подорожують через Польщу в інші європейські країни, є щоденний рейс №67/68 "Київ – Варшава-Всходня", на який складно купити квитки, бо він має лише кілька вагонів, які можуть їздити польськими коліями.
Для уникнення спекуляцій "Укрзалізниця" перевела продаж квитків на нього лише в онлайн-формат. Як альтернативу пасажири можуть їхати поїздом №23/24 "Київ – Хелм" зі зручною пересадкою до Варшави.
До прикордонного Перемишля курсують поїзди з Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Ще один поїзд курсує з Харкова до Хелма по парних числах.
Дізнатися розклад міжнародних поїздів у Польщу та інші країни можна на спеціальному сайті "Укрзалізниці". Також там вказані зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами.
Нагадаємо, ми писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".