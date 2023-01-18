Вперше 15 років. В Румунію починає курсувати "Мармароський експрес"

Із 18 січня з України в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес" – поїзд вирушатиме в сусідню країну двічі на день.

Дістатися із Рахова на румунську станцію Валі-Вішеулуй пасажири зможуть за півтори години, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзди вирушатимуть в Румунію двічі на день

Зазначається, що поїзди "Мармароського експресу" №755/756 та №753/754 сполученням за Рахова до станції Валя-Вішеулуй доступні для пасажирів із 18 січня.

Рейси відправлятимуться з України щоденно о 6:10 та 14:10, а прибуватимуть о 7:45 та 15:45.

Із Румунії зі станції Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15, а до Рахова прибуватимуть відповідно о 12:20 та 18:50.

"Мармароський експрес" має три вагони й налічує 182 місця першого й другого класу. У поїзді є місця для людей з інвалідністю та окрема вбиральня. Ціна квитків 2 класу - 180 грн, першого - 300 гривень.

Паспортний та митний контроль пасажирів відбуватиметься на станції Рахів.

Фото: Поїзд в Румунію на станції в Рахові (t.me/UkrzalInfo)

Графік руху підлаштований під зручні пересадки

Валя-Вішеулуй, або Вишівська Долина – це невелике містечко з україномовним населенням одразу за румунським кордоном. Станція зручна тим, що звідти узгоджені стиковочні рейси на Сігет, Клуж і Бухарест, зазначають в "Укрзалізниці".

Крім того, графік руху поїздів підлаштований так, щоб пасажирам було зручно добиратися до станцій та пересідати на інші поїзди.

На станції Валя-Вішеулуй можна пересісти на такі рейси:

поїзд R4116 Валя-Вішеулуй – Бухарест (відправка о 17:16, прибуття до Бухаресту о 6:35. Зворотна відправка з Бухаресту поїзда IRN1641 – о 21:01, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52);

поїзд R04116 Валя-Вішеулуй – Клуж (відправка о 17:16, прибуття на станцію Клуж о 23:00. Відправка зі станції Клуж поїзда R4110 – о 3:35, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52).

Дістатися до та з Рахова по Україні можна поїздами з різних регіонів. Наприклад, зі Львова призначають експрес №810/809 Львів – Рахів – Львів. Із обласного центру він рушатиме о 7:00, а до Рахова на Закарпатті прибуватиме о 13:20. Із Рахова поїзд відправляється о 14:34 – з прибуттям до Львова о 20:50.

Фото: Станція Рахів (t.me/UkrzalInfo)

Також доступні інші рейси:

№55/56 Київ — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 7:27. Зворотна відправка з Рахова - о 16:26; №26/25 Одеса — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 9:12. Зворотна відправка з Рахова — о 13:42; №95/96 Київ — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 10:24. Зворотна відправка з Рахова - о 18:18.

Пасажири, які мандруватимуть поїздом із Рахова, мають можливість милуватися навколишніми пейзажами високих гір, які називають Гуцульськими Альпами, та мальовничих річок.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття.