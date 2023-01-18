ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше 15 років. В Румунію починає курсувати "Мармароський експрес"

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 14:50
Вперше 15 років. В Румунію починає курсувати "Мармароський експрес" Фото: Поїзд "Мармароський експрес" у Рахові (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 18 січня з України в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес" – поїзд вирушатиме в сусідню країну двічі на день.

Дістатися із Рахова на румунську станцію Валі-Вішеулуй пасажири зможуть за півтори години, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзди вирушатимуть в Румунію двічі на день

Зазначається, що поїзди "Мармароського експресу" №755/756 та №753/754 сполученням за Рахова до станції Валя-Вішеулуй доступні для пасажирів із 18 січня.

Рейси відправлятимуться з України щоденно о 6:10 та 14:10, а прибуватимуть о 7:45 та 15:45.

Із Румунії зі станції Валі-Вішеулуй поїзди відправлятимуться об 11:45 та 18:15, а до Рахова прибуватимуть відповідно о 12:20 та 18:50.

"Мармароський експрес" має три вагони й налічує 182 місця першого й другого класу. У поїзді є місця для людей з інвалідністю та окрема вбиральня. Ціна квитків 2 класу - 180 грн, першого - 300 гривень.

Паспортний та митний контроль пасажирів відбуватиметься на станції Рахів.

Вперше 15 років. В Румунію починає курсувати &quot;Мармароський експрес&quot;Фото: Поїзд в Румунію на станції в Рахові (t.me/UkrzalInfo)

Графік руху підлаштований під зручні пересадки

Валя-Вішеулуй, або Вишівська Долина – це невелике містечко з україномовним населенням одразу за румунським кордоном. Станція зручна тим, що звідти узгоджені стиковочні рейси на Сігет, Клуж і Бухарест, зазначають в "Укрзалізниці".

Крім того, графік руху поїздів підлаштований так, щоб пасажирам було зручно добиратися до станцій та пересідати на інші поїзди.

На станції Валя-Вішеулуй можна пересісти на такі рейси:

  • поїзд R4116 Валя-Вішеулуй – Бухарест (відправка о 17:16, прибуття до Бухаресту о 6:35. Зворотна відправка з Бухаресту поїзда IRN1641 – о 21:01, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52);
  • поїзд R04116 Валя-Вішеулуй – Клуж (відправка о 17:16, прибуття на станцію Клуж о 23:00. Відправка зі станції Клуж поїзда R4110 – о 3:35, прибуття до Валі-Вішеулуй – о 8:52).

Дістатися до та з Рахова по Україні можна поїздами з різних регіонів. Наприклад, зі Львова призначають експрес №810/809 Львів – Рахів – Львів. Із обласного центру він рушатиме о 7:00, а до Рахова на Закарпатті прибуватиме о 13:20. Із Рахова поїзд відправляється о 14:34 – з прибуттям до Львова о 20:50.

Вперше 15 років. В Румунію починає курсувати &quot;Мармароський експрес&quot;

Фото: Станція Рахів (t.me/UkrzalInfo)

Також доступні інші рейси:

  1. №55/56 Київ — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 7:27. Зворотна відправка з Рахова - о 16:26;
  2. №26/25 Одеса — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 9:12. Зворотна відправка з Рахова — о 13:42;
  3. №95/96 Київ — Рахів (щоденно): прибуття в Рахів — о 10:24. Зворотна відправка з Рахова - о 18:18.

Пасажири, які мандруватимуть поїздом із Рахова, мають можливість милуватися навколишніми пейзажами високих гір, які називають Гуцульськими Альпами, та мальовничих річок.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Закарпатська область поїзди
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору