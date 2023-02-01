Новые поезда в Польшу. Как доехать в Варшаву и Перемышль по железной дороге в феврале

"Укрзализныця" увеличивает количество маршрутов из Украины в Польшу. В феврале пассажирам будет удобнее добираться из Харькова в Перемышль и из Киева в Варшаву.
Какими поездами можно будет путешествовать в соседнюю страну, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу компании.
Укралица с 19 февраля назначает новые поезда в Польшу, которые будут перевозить больше пассажиров.
Поезд №73/74 Харьков – Перемышль даст жителям Харькова сообщение с Польшей каждый день, потому что поезд №93/94 Харьков – Хелм, назначенный несколько месяцев назад, курсирует из Харькова по четным числам. График нового поезда по нечетным числам такой:
На поезде №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм можно будет доехать до Хелма в Польше, а там пересесть на другой польский поезд. Этот поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:
Как объясняют в пресс-службе "Укрзализныци", с 19 февраля в Варшаву этим поездом смогут добираться не 180, а 436 пассажиров. Маршрут будет работать так:
Фото: Купе поезда до Варшавы (facebook.com/Oleksandr Shevchenko)
Билеты на польские рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги.
Купить билеты на поезда "Укрзализныци", можно в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Из Украины в Польшу курсирует самое большое количество поездов по сравнению с другими странами.
Самый популярный поезд для пассажиров, путешествующих через Польшу в другие европейские страны, – ежедневный рейс №67/68 "Киев – Варшава-Всходня", на который сложно купить билеты, поскольку у него всего несколько вагонов, которые могут ездить по польским путям.
Во избежание спекуляций "Укрзализныця" перевела продажу билетов на него только в онлайн-формат. В качестве альтернативы пассажиры могут ехать на поезде №23/24 "Киев – Хелм" с удобной пересадкой в Варшаву.
Фото: Поезд из Варшавы в Киев (twitter.com/AndyBTravels)
В пограничный Перемышль курсируют поезда из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Запорожья. Еще один поезд курсирует из Харькова в Хелм по четным числам.
Узнать расписание международных поездов в Польшу и другие страны можно на специальном сайте "Укрзализныци". Также там указаны удобные стыковки с местными железными дорогами и аэропортами.
Напомним, мы писали, что в Румынию начинает курсировать "Мармаросский экспресс".