Нова система контролю. Для росіян з'явиться ще одна перепона для поїздок на Кіпр

Кіпр приєднався до Шенгенської інформаційної системи (SIS), щоб боротися із національною та транскордонною злочинністю. Це один із кроків до вступу країни до Шенгенської зони.

Нова система контролю може стати додатковою перепоною для російських туристів, які захочуть відвідати Кіпр, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Для поїздки на Кіпр росіянам треба отримати візу у консульстві цієї країни. Також дозволяється в'їзд із багаторазовою шенгенською візою або виданою Болгарією чи Румунією.

На початку сезону російські туроператори запускали тури на Кіпр із пересадкою в Кувейті чи Вірменії, бо прямих рейсів із РФ через заборону немає. Але переліт через Кувейт займав до 12 годин, тож охочих було небагато і польотну програму довелося згорнути на піку сезону.

Із приєднанням Кіпру до SIS із 25 липня у росіян можуть виникнути додаткові складнощі при подорожі до цієї країни. Ця інформаційна система містить великий обсяг інформації, включаючи біометричні дані. Інформація доступна для прикордонників, митників, поліції країн ЄС. Найчастіше в шенгенську базу даних вносять інформацію про заборону на в'їзд. Якщо людина має відмову у в'їзді в одній із країн Шенгену, то з такою відміткою її не пустять або вишлють із іншої.

Тобто росіяни, які мали мали візові чи інші проблеми, повязані із перебуванням у Шенгенській зоні, відтепер можуть стикнутися із проблемами і при в'їзді до Кіпру, якщо відповідна інформація була раніше внесена до SIS.

Нагадаємо, ми писали, що безвізова країна знову депортує російських туристів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.