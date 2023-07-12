Забрали паспорти. Безвізова країна знову депортує російських туристів

Туристи з РФ продовжують стикатися з відмовами у в'їзді до Ізраїлю. Міграційні служби в аеропорту Тель-Авіва не пустили до країни понад десять росіян.

У туристів забрали паспорти та видали документи про депортацію, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

В аеропорту Тель-Авіва 10 липня не пустили в країну більше десяти громадян РФ, які прилетіли із Сочі та Мінеральних Вод. Росіяни прилетіли на відпочинок, але ізраїльські міграційні служби забрали паспорти на паспортному контролі та видали листи про депортацію. У документі зазначено, що причина відмови у в'їзді – запобігання нелегальній міграції.

В очікуванні літаків у зворотному напрямку росіяни сплять в аеропорту на картонках і сидіннях. Деякі не мають міжнародних платіжних карток, щоб купити їжу та воду. Крім того, туристи не можуть отримати доступ до своїх валіз, щоб взяти свої речі. Через холод в аеропорту росіянам довелося випрошувати пледи в інших пасажирів.

Росіяни також поскаржилися на зневажливе ставлення співробітників міграційної служби, і що їм не надали ні їжі, ні води.

Фото: В Ізраїлі відмовляють у в'їзді групам росіян (unsplash.com/taylor-brandon)

При цьому туристам, які застрягли, не вдалося потрапити на перший літак додому через відсутність місць.

У квітні в аеропорту Тель-Авіва групу туристів із Новгорода обшукали, провірили телефони, а потім затримали. Їм повідомили про депортацію та заборону на в'їзд на 10 років без пояснення причин.

Росіяни можуть подорожувати до Ізраїлю як туристи безвізовим режимом до 90 днів протягом 180 днів. Але в країні діє суворий прикордонний контроль – відмовити у в'їзді можуть через 20 причин, серед яких неясна мета поїздки чи підозра на нелегальне працевлаштування.

Раніше з Аргентини видворили десятки росіян. Влада підозрювала російських туристок у "пологовому туризмі" заради отримання дитиною громадянства за правом народження.

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