У Німеччині запустили двоповерховий поїзд для особливих поїздок: чим він цікавий

У Німеччині почав курсувати "поїзд ідей" – концептуальний двоповерховий вагон першого класу, який оснащений для роботи та ділових переговорів. Запуск відбувся на маршруті між Мюнхеном та містом Мюльдорф-ам-Інн на кордоні з Австрією.

Які зручності пропонує пасажирам поїзд, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на cfts.org.ua та deutschebahn.com.

Двоповерховий вагон "Поїзда ідей" (Ideenzug) ввів у експлуатацію баварський пасажирський оператор Südostbayernbahn, який входить до складу залізниць Німеччини (DB).

Маршрут між Мюнхеном та містом Мюльдорф-ам-Інн складає близько 80 км.

Як зазначається на сайті Deutsche Bahn, у "Поїзді ідей" реалізовані 10 інновацій. Зокрема, в купе на одну особу є зручне крісло, столик і монітор, до якого пасажир може підключити свій ноутбук. Тут буде зручно працювати та проводити ділові переговорів.

Також є зона, призначена для сімей з дітьми – зі здвоєними сидіннями, столиком та місцем для розташувння дитячого візка, одягу та багажу призначена.

Столи і сидіння спеціально підняті, передбачені також додаткові сидіння, що відкидаються, які в закритому вигляді мають упори для спини. У цій зоні є великий монітор.

Зона відпочинку зі зручними кріслами-раковинами дозволяє насолоджуватися комфортом та пейзажами за вікном.

Зона з кутовим диваном орієнтована великі групи пасажирів. Водночас поділ сегментів дивана столиками і звукопоглинальними перегородками дозволяє використовувати цю зону і для малих груп. Під диваном достатньо місця для розміщення багажу.

Система інформування пасажирів включає великі монітори над вхідними дверима. На екрани виводиться оперативна інформація про розклад руху поїзда, інфраструктуру на наступній станції, завантаженість вагонів та наявність вільних місць у них.

Фото: Вигляд двоповерхового вагона "Поїзда ідей" (facebook.com/suedostbayernbahn)

Загалом у двоповерховому вагоні розміщено 20 моніторів, частина з яких вмонтована у скло на вікнах.

Зона комфорту з регульованими кріслами та невеликими перегородками між ними на рівні підголівника дозволяє зберігати приватність пасажирів під час поїздки, простора багатофункціональна зона обладнана для розміщення дитячих колясок, лиж, багажу. Тут також передбачені три відкидні сидіння.

У двоповерховому вагоні обладнали 100 USB розеток для підзарядки гаджетів. Пасажирам доступний мобільний зв'язок 5G.

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