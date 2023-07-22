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В Германии запустили двухэтажный поезд для особых поездок: чем он интересен

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Суббота 22 июля 2023 13:35
В Германии запустили двухэтажный поезд для особых поездок: чем он интересен Фото: "Поезд идей" в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии начал курсировать "поезд идей" – концептуальный двухэтажный вагон первого класса, оснащенный для работы и деловых переговоров. Запуск прошел на маршруте между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн на границе с Австрией.

Какие удобства предлагает пассажирам поезд, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на cfts.org.ua и deutschebahn.com.

Двухэтажный вагон "Поезда идей" (Ideenzug) ввел в эксплуатацию входящий в состав железных дорог Германии (DB) баварский пассажирский оператор Südostbayernbahn.

Маршрут между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн составляет около 80 км.

Как отмечается на сайте Deutsche Bahn, в "Поезде идей" реализовано 10 инноваций. В частности, в купе на одного человека есть удобное кресло, столик и монитор, к которому пассажир может подключить свой ноутбук. Здесь будет удобно работать и проводить деловые переговоры.

Также есть зона, предназначенная для семей с детьми – со сдвоенными сиденьями, столиком и местом для размещения детской коляски, одежды и багажа.

Столы и сиденья специально подняты, предусмотрены также откидывающиеся дополнительные сиденья, которые в закрытом виде имеют упоры для спины. В этой зоне есть большой монитор.

Зона отдыха с удобными креслами-раковинами позволяет наслаждаться комфортом и пейзажами за окном.

Зона с угловым диваном рассчитана на большие группы пассажиров. В то же время разделение сегментов дивана столиками и звукопоглощающими перегородками позволяет использовать эту зону и для малых групп. Под диваном достаточно места для размещения багажа.

Система информирования пассажиров включает большие мониторы над входной дверью. На экраны выводится оперативная информация о расписании движения поезда, инфраструктуре на следующей станции, загруженности вагонов и наличии свободных мест у них.

Фото: Вид двухэтажного вагона "Поезда идей" (facebook.com/suedostbayernbahn)

В двухэтажном вагоне размещено 20 мониторов, часть из которых вмонтирована в стекло на окнах.

Зона комфорта с регулируемыми креслами и небольшими перегородками между ними на уровне подголовника позволяет сохранять конфиденциальность пассажиров во время поездки, просторная многофункциональная зона оборудована для размещения детских колясок, лыж, багажа. Здесь также предусмотрены три откидных сиденья.

В двухэтажном вагоне оборудовано 100 USB розеток для подзарядки гаджетов. Пассажирам доступна мобильная связь 5G.

Напомним, мы писали, как доехать в Германию из Украины и Польши поездами и автобусами.

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