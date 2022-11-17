У Нідерландах змінюють суми виплат українцям: деталі

Нещодавно уряд Нідерландів опублікував зміни, що стосуються виплат для українських біженців, які не працюють. Нові суми почнуть виплачувати вже з 1 грудня.

Загалом передбачено два етапи коригування розміру допомоги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фундацію "Українці в Нідерландах".

Яку соціальні виплати передбачені у Нідерландах зараз

Українські біженці (переміщені особи) отримують 260 євро на особу на місяць. Наразі ця сума передбачена як для дорослого, так і на дитину. Із цих грошей 205 євро має витрачатися на їжу, а 55 євро – на одяг та інші особисті речі.

Муніципалітети можуть виплачувати українцям всю суму, але можуть також утримувати частину грошей у якості оплати за харчування або одяг та інші особисті речі.

Тобто ті, хто живуть у центрі для переміщених осіб, отримують там триразове харчування. Отже, муніципалітет може виплачувати лише 55 євро на місяць.

Фото: Українці отримують допомогу в 260 євро на місяць (gettyimages.com)

Якщо українці проживають у місцевій родині, то отримують додаткову суму щомісяця на сплату витрат за проживання там. Доросла людина отримує для компенсації витрат 215 євро, а дитина – 55 євро. Зазначається, що самі приймаючі сім'ї не отримують прямої компенсації, а українські біженці можуть самі домовитися про таке відшкодування їм.

Які зміни у виплатах підготували із грудня

Із 1 грудня збільшується розмір витрат на одяг та особисті речі. Якщо зараз це 55 євро, сума збільшиться до 56,12 євро на людину.

Фото: Гроші на харчування виділятимуть залежно від складу сім'ї (gettyimages.com)

Із 1 лютого зміни суттєвіші:

виплату щомісячної грошової допомоги для всієї сім’ї можуть принипити , якщо дорослий член сім’ї отримує дохід від роботи або пільг, наприклад, допомогу з безробіття чи інвалідності.

, якщо дорослий член сім’ї отримує дохід від роботи або пільг, наприклад, допомогу з безробіття чи інвалідності. Грошова допомога для відшкодування витрат приймаючим родинам міняється: тепер на людину виділятимуть 93 євро на місяць . Ця сума буде однаковою за дорослих і дітей. Зараз ця допомога становить 215 євро на місяць для дорослих, 55 - для неповнолітніх. Тобто родина з матері та двох дітей зараз отримує 325 євро, щоб покрити комунальні послуги, а з 1 лютого їхня виплата складатиме 279 євро.

. Ця сума буде однаковою за дорослих і дітей. Зараз ця допомога становить 215 євро на місяць для дорослих, 55 - для неповнолітніх. Тобто родина з матері та двох дітей зараз отримує 325 євро, щоб покрити комунальні послуги, а з 1 лютого їхня виплата складатиме 279 євро. До грошових виплат на харчування, буде застосовуватися шкала відповідно до розміру сім'ї. Що більша родина, то менша місячна харчова складова на одну людину. Конкретних сум на сайті уряду ще немає. Зараз на харчування виплачується 205 євро на людину.

Виплати продовжують що три місяці. Поки що гроші мають виплачувати до кінця 2022 року.

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