В Нидерландах меняют суммы выплат украинцам: детали

Недавно правительство Нидерландов опубликовало изменения, касающиеся выплат для неработающих украинских беженцев. Новые суммы начнут выплачивать с 1 декабря.

В общей сложности предусмотрены два этапа корректирования размера помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на фонд "Украинцы в Нидерландах".

Какие социальные выплаты предусмотрены в Нидерландах сейчас

Украинские беженцы (перемещенные лица) получают 260 евро на человека в месяц. В настоящее время эта сумма предусмотрена как для взрослого, так и ребенка. Из этих денег 205 евро должно тратиться на еду, а 55 евро – на одежду и другие личные вещи.

Муниципалитеты могут выплачивать украинцам всю сумму, но могут также удерживать часть денег в качестве оплаты за питание или одежду и другие личные вещи.

То есть те, кто живет в центре для перемещенных лиц, получают там трехразовое питание. Следовательно, муниципалитет может выплачивать всего 55 евро в месяц.

Фото: Украинцы получают пособие в 260 евро в месяц (gettyimages.com)

Если украинцы проживают в местной семье, то получают дополнительную сумму ежемесячно на оплату расходов на проживание там. Взрослый человек получает для компенсации расходов 215 евро, а ребенок – 55 евро. Отмечается, что сами принимающие семьи не получают прямую компенсацию, а украинские беженцы могут сами договориться о возмещении им.

Какие изменения в выплатах подготовили с декабря

С 1 декабря увеличивается размер расходов на одежду и личные вещи. Если сейчас это 55 евро, то сумма увеличится до 56,12 евро на человека.

Фото: Деньги на питание будут выделяться в зависимости от состава семьи (gettyimages.com)

С 1 февраля изменения существеннее:

выплата ежемесячного денежного пособия для всей семьи может быть остановлена , если взрослый член семьи получает доход от работы или льгот, например, пособие по безработице или инвалидности.

, если взрослый член семьи получает доход от работы или льгот, например, пособие по безработице или инвалидности. Денежная помощь для возмещения расходов принимающим семьям меняется: теперь на человека будут выделять 93 евро в месяц . Эта сумма будет одинаковой за взрослых и детей. Сейчас это пособие составляет 215 евро в месяц для взрослых, 55 - для несовершеннолетних. То есть, семья из мамы и двух детей сейчас получает 325 евро, чтобы покрыть коммунальные услуги, а с 1 февраля их выплата составит 279 евро.

. Эта сумма будет одинаковой за взрослых и детей. Сейчас это пособие составляет 215 евро в месяц для взрослых, 55 - для несовершеннолетних. То есть, семья из мамы и двух детей сейчас получает 325 евро, чтобы покрыть коммунальные услуги, а с 1 февраля их выплата составит 279 евро. К денежным выплатам на питание будет применяться шкала в соответствии с размером семьи. Чем больше семья, тем меньше месячная пищевая составляющая на одного человека. Конкретных сумм на сайте правительства нет. Сейчас на питание выплачивается 205 евро на человека.

Выплаты продлевают каждые три месяца. Пока деньги должны выплачиваться до конца 2022 года.

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