Переїзд із іншої країни. Як отримати тимчасовий захист у Чехії: умови

Чехія прихистила вже понад 458 тисяч українців від початку війни, й щотижня в цю країну прибувають по кілька тисяч наших співгромадян.

Що треба знати українцям про статус тимчасового захисту в Чехії та чи можна переїхати туди після прихистку в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ProUkraїnu.

Який дозвіл на проживання надають українцям у Чехії

Згідно із четвертою поправкою до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina, безкоштовне проживання взимку скасовувати не будуть. Це один із плюсів на користь вибору країни.

Також в Чехії українці швидко працевлаштовуються – роботу знайшли вже понад 120 тисяч наших громадян.

Пільги для українців у Чехії можливі при оформленні візи тимчасового захисту. За правилами, новоприбулі повинні зареєструватися протягом перших 3 днів.

До редакції ProUkraїnu надходять запитання про різні типи віз на тимчасовий захист, а також – чи можна отримати такий статус після перебування в іншій країні у статусі біженця чи за робочою візою.

Спеціалісти відзначають: є два типи віз, які українцям видавали в Чехії після початку війни.

Віза "толерантності" – цей дозвіл на проживання видавали українцям з 24 лютого до 22 березня як тимчасове рішення до прийняття законів Lex Ukrajina. Із 23 березня 2022 вони автоматично стали візами тимчасового захисту.

"Не зважайте на те, що на штампі у паспорті написано "strpení". Такі дозволи на перебування 23 березня 2022 автоматично прирівнялись до тимчасового захисту", - зазначають у виданні.

Візи толерантності, які видають сьогодні – це інший тип дозволу на перебування, які існував до війни в Україні. Вони стосуються біженців не лише з України.

Фото: Підтримка України у Чехії (unsplash.com/te-lun-ou-yang)

Чим відрізняються візи захисту та толерантності у Чехії

Зазначається, що різниця між візами тимчасового захисту та толерантності – у правах та пільгах отримувачів. Як і в інших країнах, статус тимчасового захисту для українців відрізняється від статусу біженця (міжнародний захист у зв'язку із неможливістю повернутися у свою країну).

Наприклад, віза тимчасового захисту дає право:

на отримання гуманітарної фінансової допомоги;

безплатне тимчасове житло;

виїжджати з країни на 90 днів протягом 180 днів;

працевлаштовуватись без спеціального дозволу;

безплатне медичне страхування перші 150 днів.

Між тим, із візою толерантності іноземці не можуть виїжджати з країни, влаштовуватися на роботу на власний вибір без спеціального дозволу, отримувати виплати, безкоштовне медичне страхування і житло.

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)

Чи можна переїхати в Чехію із Польщі чи іншої країни

Для того, щоб отримати візу тимчасового захисту, українка мала проживати в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Це за умови, що вона не має громадянства чи дозволу на перебування в іншій країні.

Для прикладу, якщо громадянка України має водночас угорське громадянство, то у тимчасовому захисті їй буде відмовлено, як і у візі толерантності, адже знаходитись в Угорщині для неї - безпечно.

Якщо українка спершу побула у Польщі, де отримала тимчасовий захист, а потім вирішить переїхати до Чехії, то їй буде відмовлено. Згідно із законом Lex Ukrajina, видача повторного тимчасового захисту після його отримання у іншій країні ЄС – неможлива.

Якщо громадянка України станом на 24 лютого мала інший тип дозволу на перебування у країні ЄС, наприклад, робочу візу, то тимчасовий захист в Чехії не отримає. Бо вона не є тимчасово переміщеною особою.

Втім, у такому випадку, можна отримати візу толерантності для легалізації знаходження на території Чехії, бо виїзд до України є небезпечним. Після того, як Україна буде визнаною безпечною для повернення, доведеться виїхати.

Нагадаємо, Польща змінює стратегію щодо українських біженців.