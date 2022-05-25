Курорты для агрессора. Какие страны решили принимать туристов из России

Из-за санкций прямые рейсы из РФ можно посчитать на пальцах

Война России против Украины заставляет множество стран отказываться от сотрудничества со страной-оккупантом. Евросоюз еще в марте закрыл небо для гражданских самолетов из России: это значительно ограничило поездки россиян в государства ЕС.

Также в разных странах, в том числе ориентированных на туризм, некоторые отели уже открыто отказываются принимать граждан РФ.

Тем не менее, немало популярных направлений все же заявляют, что ждут российских туристов этим летом. Пока ЕС и США вводят разрушительные санкции для россиян, на многих курортах придумывают схемы, благодаря которым россияне смогут оплачивать услуги на пляжах и в отелях.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны ждут гостей из России, несмотря на развязанную ею войну в Украине.

В какие "пляжные" страны россияне могут полететь прямыми рейсами летом

По последним опросам, отдых за границей этим летом планируют только 8% россиян – они отправятся в доступные страны, которых осталось не так и много.

Фото: Отдых в ОАЭ (unsplash.com/darcey-beau)

Согласно данных Ассоциации туроператоров России, из "пляжных" стран с прямыми перелетами россиянам доступны 9. Среди них и те, которые популярны среди украинцев.

Турция – регулярные и чартерные рейсы из разных городов РФ (Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, "Аэрофлот", Red Wings, AZUR Air);

регулярные и чартерные рейсы из разных городов РФ (Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, "Аэрофлот", Red Wings, AZUR Air); Египет – прямые чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга (Egypt Air, Red Wings);

прямые чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга (Egypt Air, Red Wings); ОАЭ – прямые регулярные рейсы в Дубай, Шарджу, Абу-Даби (Emirates, flydubai, Etihad);

– прямые регулярные рейсы в Дубай, Шарджу, Абу-Даби (Emirates, flydubai, Etihad); Катар - прямые рейсы в Доху (Qatar Airways);

- прямые рейсы в Доху (Qatar Airways); Бахрейн – прямые рейсы местных авиалиний Gulf Air;

прямые рейсы местных авиалиний Gulf Air; Израиль – прямые рейсы российских авиакомпаний;

прямые рейсы российских авиакомпаний; Мальдивы – прямые рейсы "Аэрофлота" с 13 мая;

прямые рейсы "Аэрофлота" с 13 мая; Шри-Ланка – регулярные рейсы "Аэрофлота";

регулярные рейсы "Аэрофлота"; Сербия – прямые регулярные рейсы, единственная "авиалазейка" в Европу к средиземноморским курортам для россиян (Air Serbia);

Также российских туристов ждут в Индии – есть прямые рейсы "Аэрофлота" в Дели. Но в Гоа или Кералу – популярные морские курорты – добираться нужно внутренними рейсами.

Фото: Архитектура Ирана (unsplash.com/dorsa-masghati)

Еще для россиян есть прямые рейсы в Тегеран (Иран)– можно отправиться с экскурсионной группой.

О готовности принимать российских туристов заявляли власти Сейшельских островов, но прямых рейсов туда из РФ нет. Как нет их в по другим популярным заокеанским маршрутам – в Доминикану, Танзанию или Мексику. Лететь туда с пересадками очень долго и дорого.

В каких странах создают "спецусловия" для российских туристов

Узбекистан

Эта постсоветская страна сделала ставки на туристов из РФ. Если в 2019 году взаимный турпоток между этими странами составлял 520 тысяч поездок, то в 2022 году планируется увеличить общее число путешественников до 700 тысяч человек.

По данным Ростуризма, на майские праздники Узбекистан вошел в тройку самых популярных зарубежных направлений для отдыха россиян.

Фото: Архитектура в Узбекистане, Самарканд (unsplash.com/nosirjon-saminjonov)

"Сегодня Узбекистан, фактически, самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Это больше, чем в Египет или ОАЭ", — передает слова главы ведомства Зарины Догузовой "Интерфакс".

К слову, в Узбекистан россияне едут в специальные туры за картами Visa и Mastercard, которые можно открыть за один день. Для перевода рублей с карты "Мир" и зачисления валюты на международные карты туристы оформляют местную карточку-посредник Uzcard.

Турция

В Турции в 2022 году отказываться от российских туристов и не думали. После введения санкций против авиации РФ в стране разработали трехэтапную дорожную карту для российского туризма.

Согласно плану правительства, турецкие туроператоры, которые работают в РФ, могут получить кредитную поддержку на свою деятельность. Общая сумма таких кредитов – 300 миллионов долларов.

Turkish Airlines планирует перевезти 3 млн российских туристов на 70 самолетах. Для этого было подписано соглашение о перевозке с крупными туроператорами. Также в Турции планировалось создать новую авиакомпанию для доставки россиян в Анталию.

К слову, Турция входит в десяток стран, где принимают российскую платежную карту "Мир". На днях российские власти договорились о приеме карты в турецких отелях и расширении ее использования в банкоматах.

Египет

Египет из-за войны в Украине теряет не только украинских туристов, но и большую часть россиян.

Фото: Пирамиды в Гизе, Египет (unsplash.com//flo-p)

Египетская авиакомпания EgyptAir планировала запуск чартерной программы из России на курорты Красного моря в апреле. Но внезапно за день до старта, 27 апреля отложила ее начало, что эксперты связывают с рисками из-за санкций. Пока авиакомпания летает из Москвы в Каир, на курорты Египта можно попасть со стыковкой.

Сейчас в Египте ждут запуска новой чартерной программы с 28 мая. Туристов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут доставлять на крыльях российской авиакомпании IFly. По словам местных экспертов, это будут первые российские чартерные рейсы с конца февраля.

Хотя в Египте не принимают оплату картой "Мир", но россиянам предлагают отдых по системе "все включено" с полной оплатой тура в России. Также есть возможность снять местную валюту, конвертируя рубли с карты "Мир" черед приложение.

Напомним, мы писали, в каких странах украинцы смогут отдохнуть без россиян.