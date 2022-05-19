Европа и тропики. В каких странах украинцы смогут отдохнуть без россиян

Авиатуры предлагают из Кишинева и Вильнюса

Украинские туроператоры и турагенты стали предлагать украинцам отдых за границей. В некоторые страны можно поехать наземным транспортом, в другие - полететь из аэропортов соседних стран.

При этом из-за войны многих волнует вопрос соседства с российскими туристами на зарубежных курортах.

TRAVEL РБК-Украина подобрало локации, где шансы пересечься с отдыхающими из РФ крайне невысокие.

В какие страны россияне не могут полететь на отдых

С начала военного вторжения на территорию Украину ряд стран перестали выдавать россиянам визы.

Фото: Побережье на Кипре (unsplash.com/didier-provost)

В мае 2022 года, по данным "АТОР", не принимают российских туристов в Бельгии, Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Нидерландах, Дании, Испании (кроме владельцев долгосрочных шенгенских виз от года), Канаде, США, Польше, Словакии, Сингапуре, Чехии, Швеции, Японии. Не смогут российские туристы посетить Италию и Кипр этим летом из-за авиасанкций.

Всего для россиян осталось только 9 стран, куда туристы могут полететь прямыми рейсами. Среди них – Турция и Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, Израиль.

На курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады есть чартерные рейсы в ограниченном объеме только из Москвы, но многие россияне летают в эту страну с пересадками.

А вот добраться в Доминикану, Мексику, на Кубу россияне могут только в облет Европы - регулярными рейсами с пересадками.

Например, российские туроператоры предлагают туры в Пунта-Кана (Доминикана) из Москвы с перелетом длительность от 40 часов – с двумя пересадками (Доха и Нью-Йорк). Стоимость такого отдыха для двоих на 10 ночей – от 6500 долларов в 4* отеле.

За отдых в Мексике – 10 ночей на двоих в 4* отеле – российские туроператоры просят от 12000 долларов. Лететь придется от 39 до 60 часов с двумя пересадками (ОАЭ, США).

Фото: Пирамиды в Мексике (unsplash.com/marv-watson)

Какие морские туры за рубежом предлагают украинцам

Поехать или полететь к морю в других странах украинцы могут вопреки войне и закрытому для гражданской авиации небу. Туроператоры предлагают пакетный отдых как с выездом из Украины – например, автобусные чартеры в Турцию или Албанию, Черногорию, Болгарию, Сербию, Хорватию, так и с вылетом из Польши, Молдовы или стран Прибалтики.

Например, сеть туристических агентств "Поехали с нами" предлагает большинство "довоенных" туров: в Турцию, Грецию, Египет.

В стоимости некоторых путевок не включен проезд, но указан пункт выезда – например, из Кишинева. В других турах, например, в Египет и Турцию цены указаны с перелетом - тоже из Кишинева. В Албанию предлагается тур с вылетом из Вильнюса.

Фото: Курортный город Саранда в Албании (unsplash.com/laurentiu-morariu)

Путевки в дальние экзотические страны предлагают без стоимости проезда. Но добраться туда можно регулярными рейсами – например, из Варшавы в Доминикану можно долететь с одной пересадкой (например, в Цюрихе или Париже) за 15 часов. Цена билетов в обе стороны – от 19 тысяч гривен. Пакетный тур с проживанием 10 ночей в отеле и трансфером обойдется от 29 тысяч гривен. То есть общая стоимость отдыха с перелетом для двоих - от 70 тысяч гривен.

В Канкун можно полелеть из Вильнюса по цене от 1250 долларов в обе стороны. Время в полете – от 16 часов с одной пересадкой (Франкфурт). Тур на двоих на 10 ночей (отель 5* с питанием "все включено") без проезда обойдется от 40 тысяч гривен.

В будущем зимнем сезоне украинцы смогут летать прямыми рейсами в Занзибар, Египет и Шри-Ланку на крыльях SkyUp из Прибалтики.

Напомним, мы писали, что российские туристы летом не смогут попасть в Европу.