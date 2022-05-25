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Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із Росії

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Середа 25 травня 2022 07:30
Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із Росії Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через санкції прямі рейси з РФ можна порахувати на пальцях

Війна Росії проти України змушує безліч країн відмовлятися від співпраці з країною-окупантом. Євросоюз ще в березні закрив небо для цивільних літаків з Росії: це значно обмежило поїздки росіян в держави ЄС.

Також в різних країнах, в тому числі орієнтованих на туризм, деякі готелі вже відкрито відмовляються приймати громадян РФ.

Проте чимало популярних напрямків все ж заявляють, що чекають російських туристів цього літа. Поки ЄС і США вводять руйнівні санкції для росіян, на багатьох курортах вигадують схеми, завдяки яким росіяни зможуть оплачувати послуги на пляжах і в готелях.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни чекають гостей з Росії, незважаючи на розв'язану нею війну в Україні.

У які "пляжні" країни росіяни можуть полетіти прямими рейсами влітку

За останніми опитуваннями, відпочинок за кордоном цього літа планують тільки 8% росіян – вони вирушать у доступні країни, яких залишилося не так і багато.

Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із Росії

Фото: Відпочинок в ОАЕ (unsplash.com/darcey-beau)

Згідно даних Асоціації туроператорів Росії, з "пляжних" країн з прямими перельотами росіянам доступні 9. Серед них і ті, які популярні серед українців.

  • Туреччина – регулярні та чартерні рейси з різних міст РФ (Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, "Аерофлот", Red Wings, AZUR Air);
  • Єгипет – прямі чартерні рейси з Москви і Санкт-Петербурга (Egypt Air, Red Wings);
  • ОАЕ - прямі регулярні рейси в Дубай, Шарджу, Абу-Дабі (Emirates, flydubai, Etihad);
  • Катар - прямі рейси в Доху (Qatar Airways);
  • Бахрейн – прямі рейси місцевих авіаліній Gulf Air;
  • Ізраїль – прямі рейси російських авіакомпаній;
  • Мальдіви – прямі рейси "Аерофлоту" з 13 травня;
  • Шрі-Ланка – регулярні рейси "Аерофлоту";
  • Сербія – прямі регулярні рейси, єдина "авіалазійка" в Європу до середземноморських курортів для росіян (Air Serbia);

Також російських туристів чекають в Індії – є прямі рейси "Аерофлоту" в Делі. Але в Гоа або Кералу – популярні морські курорти – добиратися потрібно внутрішніми рейсами.

Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із РосіїФото: Архітектура Ірану (unsplash.com/dorsa-masghati)

Ще для росіян є прямі рейси в Тегеран (Іран) - можна вирушити з екскурсійною групою.

Про готовність приймати російських туристів заявляла влада Сейшельських островів, але прямих рейсів туди із РФ немає. Як немає їх в за іншими популярними заокеанськими маршрутами - в Домінікану, Танзанію або Мексику. Летіти туди з пересадками дуже довго і дорого.

У яких країнах створюють "спецумови" для російських туристів

  • Узбекистан

Ця пострадянська країна зробила ставки на туристів із РФ. Якщо в 2019 році взаємний турпотік між цими країнами становив 520 тисяч поїздок, то в 2022 році планується збільшити загальне число мандрівників до 700 тисяч осіб.

За даними Ростуризму, на травневі свята Узбекистан увійшов до трійки найпопулярніших зарубіжних напрямків для відпочинку росіян.

Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із Росії

Фото: Архітектура в Узбекистані, Самарканд (unsplash.com/nosirjon-saminjonov)

"Сьогодні Узбекистан, фактично, найрозвиненіший авіанапрямок на всьому пострадянському просторі: кількість двосторонніх рейсів на тиждень доходить до 100. Це більше, ніж в Єгипет або ОАЕ", — передає слова глави відомства Заріни Догузової "Інтерфакс".

До слова, в Узбекистан росіяни їдуть у спеціальні тури за картами Visa і Mastercard, які можна відкрити за один день. Для переказу рублів з карти "Мир" і зарахування валюти на міжнародні карти туристи оформляють місцеву картку-посередник Uzcard.

  • Туреччина

У Туреччині в 2022 році відмовлятися від російських туристів і не думали. Після введення санкцій проти авіації РФ в країні розробили трьохетапну дорожню карту для російського туризму.

Згідно з планом уряду, турецькі туроператори, які працюють у РФ, можуть отримати кредитну підтримку на свою діяльність. Загальна сума таких кредитів - 300 мільйонів доларів.

Turkish Airlines планує перевезти 3 млн російських туристів на 70 літаках. Для цього було підписано угоду про перевезення з великими туроператорами. Також в Туреччині планувалося створити нову авіакомпанію для доставки росіян в Анталію.

До слова, Туреччина входить до десятки країн, де приймають російську платіжну картку "Мир". Днями російська влада домовилася про прийом карти в турецьких готелях і розширення її використання в банкоматах.

  • Єгипет

Єгипет через війну в Україні втрачає не тільки українських туристів, а й більшу частину росіян.

Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із РосіїФото: Ппіраміди в Гізі, Єгипет (unsplash.com//flo-p)

Єгипетська авіакомпанія EgyptAir планувала запуск чартерної програми з Росії на курорти Червоного моря у квітні. Але раптово за день до старту, 27 квітня відклала її початок, що експерти пов'язують із ризиками через санкції. Поки авіакомпанія літає з Москви в Каїр, на курорти Єгипту можна потрапити зі стикуванням.

Зараз в Єгипті чекають запуску нової чартерної програми з 28 травня. Туристів з Росії в Шарм-ель-Шейх і Хургаду будуть доставляти на крилах російської авіакомпанії IFly. За словами місцевих експертів, це будуть перші російські чартерні рейси з кінця лютого.

Хоча в Єгипті не приймають оплату карткою "Мир", але росіянам пропонують відпочинок за системою "все включено" з повною оплатою туру в Росії. Також є можливість зняти місцеву валюту, конвертувавши рублі з картки "Мир" черед додаток.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах українці зможуть відпочити без росіян.

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