Курорти для агресора. Які країни вирішили приймати туристів із Росії

Через санкції прямі рейси з РФ можна порахувати на пальцях

Війна Росії проти України змушує безліч країн відмовлятися від співпраці з країною-окупантом. Євросоюз ще в березні закрив небо для цивільних літаків з Росії: це значно обмежило поїздки росіян в держави ЄС.

Також в різних країнах, в тому числі орієнтованих на туризм, деякі готелі вже відкрито відмовляються приймати громадян РФ.

Проте чимало популярних напрямків все ж заявляють, що чекають російських туристів цього літа. Поки ЄС і США вводять руйнівні санкції для росіян, на багатьох курортах вигадують схеми, завдяки яким росіяни зможуть оплачувати послуги на пляжах і в готелях.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни чекають гостей з Росії, незважаючи на розв'язану нею війну в Україні.

У які "пляжні" країни росіяни можуть полетіти прямими рейсами влітку

За останніми опитуваннями, відпочинок за кордоном цього літа планують тільки 8% росіян – вони вирушать у доступні країни, яких залишилося не так і багато.

Фото: Відпочинок в ОАЕ (unsplash.com/darcey-beau)

Згідно даних Асоціації туроператорів Росії, з "пляжних" країн з прямими перельотами росіянам доступні 9. Серед них і ті, які популярні серед українців.

Туреччина – регулярні та чартерні рейси з різних міст РФ (Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, "Аерофлот", Red Wings, AZUR Air);

регулярні та чартерні рейси з різних міст РФ (Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, "Аерофлот", Red Wings, AZUR Air); Єгипет – прямі чартерні рейси з Москви і Санкт-Петербурга (Egypt Air, Red Wings);

прямі чартерні рейси з Москви і Санкт-Петербурга (Egypt Air, Red Wings); ОАЕ - прямі регулярні рейси в Дубай, Шарджу, Абу-Дабі (Emirates, flydubai, Etihad);

- прямі регулярні рейси в Дубай, Шарджу, Абу-Дабі (Emirates, flydubai, Etihad); Катар - прямі рейси в Доху (Qatar Airways);

- прямі рейси в Доху (Qatar Airways); Бахрейн – прямі рейси місцевих авіаліній Gulf Air;

прямі рейси місцевих авіаліній Gulf Air; Ізраїль – прямі рейси російських авіакомпаній;

прямі рейси російських авіакомпаній; Мальдіви – прямі рейси "Аерофлоту" з 13 травня;

прямі рейси "Аерофлоту" з 13 травня; Шрі-Ланка – регулярні рейси "Аерофлоту";

регулярні рейси "Аерофлоту"; Сербія – прямі регулярні рейси, єдина "авіалазійка" в Європу до середземноморських курортів для росіян (Air Serbia);

Також російських туристів чекають в Індії – є прямі рейси "Аерофлоту" в Делі. Але в Гоа або Кералу – популярні морські курорти – добиратися потрібно внутрішніми рейсами.

Фото: Архітектура Ірану (unsplash.com/dorsa-masghati)

Ще для росіян є прямі рейси в Тегеран (Іран) - можна вирушити з екскурсійною групою.

Про готовність приймати російських туристів заявляла влада Сейшельських островів, але прямих рейсів туди із РФ немає. Як немає їх в за іншими популярними заокеанськими маршрутами - в Домінікану, Танзанію або Мексику. Летіти туди з пересадками дуже довго і дорого.

У яких країнах створюють "спецумови" для російських туристів

Узбекистан

Ця пострадянська країна зробила ставки на туристів із РФ. Якщо в 2019 році взаємний турпотік між цими країнами становив 520 тисяч поїздок, то в 2022 році планується збільшити загальне число мандрівників до 700 тисяч осіб.

За даними Ростуризму, на травневі свята Узбекистан увійшов до трійки найпопулярніших зарубіжних напрямків для відпочинку росіян.

Фото: Архітектура в Узбекистані, Самарканд (unsplash.com/nosirjon-saminjonov)

"Сьогодні Узбекистан, фактично, найрозвиненіший авіанапрямок на всьому пострадянському просторі: кількість двосторонніх рейсів на тиждень доходить до 100. Це більше, ніж в Єгипет або ОАЕ", — передає слова глави відомства Заріни Догузової "Інтерфакс".

До слова, в Узбекистан росіяни їдуть у спеціальні тури за картами Visa і Mastercard, які можна відкрити за один день. Для переказу рублів з карти "Мир" і зарахування валюти на міжнародні карти туристи оформляють місцеву картку-посередник Uzcard.

Туреччина

У Туреччині в 2022 році відмовлятися від російських туристів і не думали. Після введення санкцій проти авіації РФ в країні розробили трьохетапну дорожню карту для російського туризму.

Згідно з планом уряду, турецькі туроператори, які працюють у РФ, можуть отримати кредитну підтримку на свою діяльність. Загальна сума таких кредитів - 300 мільйонів доларів.

Turkish Airlines планує перевезти 3 млн російських туристів на 70 літаках. Для цього було підписано угоду про перевезення з великими туроператорами. Також в Туреччині планувалося створити нову авіакомпанію для доставки росіян в Анталію.

До слова, Туреччина входить до десятки країн, де приймають російську платіжну картку "Мир". Днями російська влада домовилася про прийом карти в турецьких готелях і розширення її використання в банкоматах.

Єгипет

Єгипет через війну в Україні втрачає не тільки українських туристів, а й більшу частину росіян.

Фото: Ппіраміди в Гізі, Єгипет (unsplash.com//flo-p)

Єгипетська авіакомпанія EgyptAir планувала запуск чартерної програми з Росії на курорти Червоного моря у квітні. Але раптово за день до старту, 27 квітня відклала її початок, що експерти пов'язують із ризиками через санкції. Поки авіакомпанія літає з Москви в Каїр, на курорти Єгипту можна потрапити зі стикуванням.

Зараз в Єгипті чекають запуску нової чартерної програми з 28 травня. Туристів з Росії в Шарм-ель-Шейх і Хургаду будуть доставляти на крилах російської авіакомпанії IFly. За словами місцевих експертів, це будуть перші російські чартерні рейси з кінця лютого.

Хоча в Єгипті не приймають оплату карткою "Мир", але росіянам пропонують відпочинок за системою "все включено" з повною оплатою туру в Росії. Також є можливість зняти місцеву валюту, конвертувавши рублі з картки "Мир" черед додаток.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах українці зможуть відпочити без росіян.