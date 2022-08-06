Нехватка рабочих. Четверть миллиона вакансий пустуют в Италии: в чем причина

Большая часть рабочих мест в секторе туризма страны остаются незанятыми

250 000 вакансий в сфере туризма и путешествий Италии останутся незанятыми. Такие данные показал недавний анализ, проведенный Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC).

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Ожидается шокирующая нехватка сотрудников"

В ходе исследования проанализировали нехватку рабочей силы в Италии и других крупных туристических направлениях, включая США, Францию, Испанию, Великобританию и Португалию.

"По данным WTTC, Италия считается наиболее пострадавшей из проанализированных европейских стран, в которой ожидается шокирующая нехватка 250 000 сотрудников. При этом каждая шестая вакансия, вероятно, останется незаполненной в 2022 году", — пишут на сайте.

Также в течение третьего пикового месяца лета ожидается, что разрыв между спросом и предложением будет еще выше. Спрос на путешествия, вероятно, приблизится к уровням до COVID.

До начала пандемии в итальянском секторе путешествий и туризма работало около 1,4 миллиона человек. Но в 2020 году в стране было потеряно более 200 000 рабочих мест из-за жестких COVID-ограничений. С другой стороны, в 2021 году в Италии наблюдался сильный подъем с увеличением вклада сектора в национальную экономику на 58,5%.

Фото: Турагенты в Италии пострадали больше всего - там пустуют 42% рабочих мест (unsplash.com)

Согласно анализу WTTC, итальянская индустрия гостиниц и турагенты пострадали больше всего: на них приходится 38%, и 42% незаполненных вакансий соответственно.

Восстановление экономики Италии под угрозой

Комментируя ситуацию, президент и главный исполнительный директор WTTC Джулия Симпсон заявила, что восстановление экономики Италии окажется под серьезной угрозой, если не будет достаточного количества людей для заполнения вакансий.

"Если они останутся незаполненными, это еще больше снизит шансы на возрождение предприятий путешествий и туризма по всей Италии, которые более двух лет боролись за то, чтобы избежать последствий пандемии", — отметила она.

Напомним, сфера путешествий в странах ЕС быстро восстанавливается, и новых кадров остро не хватает: в Европе возник дефицит сотрудников в гостиничной сфере. В общей сложности 1,2 миллиона рабочих мест в секторе путешествий и туризма по всему Европейскому Союзу рискуют остаться незаполненными.

Однако WTTC прогнозирует, что в этом году восстановление сектора будет продолжать ускоряться. Сфера восстановится к уровню до пандемии.

Еще одна страна, где останется незаполненными около 50 000 рабочих мест — Португалия. По данным WTTC, в 2019 году в сфере путешествий и туризма в Португалии было занято более 485 000 человек. За время пандемии в стране потеряли работу около 80 000 людей.

Также летом в Европе продолжают массово отменять рейсы. Одной из причин также стал дефицит сотрудников в аэропортах.