Брак робітників. Чверть мільйона вакансій пустують в Італії: в чому причина

Велика частина робочих місць в секторі туризму країни залишаються незайнятими

250 000 вакансій в сфері туризму і подорожей Італії залишаться незайнятими. Такі дані показав недавній аналіз, проведений Всесвітньою радою з подорожей і туризму (WTTC).

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

"Очікується шокуюча нестача співробітників"

В ході дослідження проаналізували брак робочої сили в Італії та інших великих туристичних напрямках, включаючи США, Францію, Іспанію, Велику Британію і Португалію.

"За даними WTTC, Італія вважається найбільш постраждалою з проаналізованих європейських країн, в якій очікується шокуюча нестача 250 000 співробітників. При цьому кожна шоста вакансія, ймовірно, залишиться незаповненою у 2022 році", — пишуть на сайті.

Також протягом третього пікового місяця літа очікується, що розрив між попитом і пропозицією буде ще вищим. Попит на подорожі, ймовірно, наблизиться до рівнів до COVID.

До початку пандемії в італійському секторі подорожей і туризму працювало близько 1,4 мільйона осіб. Але у 2020 році в країні було втрачено понад 200 000 робочих місць через жорсткі обмеження. З іншого боку, у 2021 році в Італії спостерігався сильний підйом зі збільшенням вкладу сектора в національну економіку на 58,5%.

Фото: Турагенти в Італії постраждали найбільше - там пустують 42% робочих місць (unsplash.com)

Згідно з аналізом WTTC, італійська індустрія готелів і турагенти постраждали найбільше: на них припадає 38%, і 42% незаповнених вакансій відповідно.

Відновлення економіки Італії під загрозою

Коментуючи ситуацію, президент і головний виконавчий директор WTTC Джулія Сімпсон заявила, що відновлення економіки Італії опиниться під серйозною загрозою, якщо не буде достатньої кількості людей для заповнення вакансій.

"Якщо вони залишаться незаповненими, це ще більше знизить шанси на відродження підприємств подорожей і туризму по всій Італії, які понад два роки боролися за те, щоб уникнути наслідків пандемії", — зазначила вона.

Нагадаємо, сфера подорожей в країнах ЄС швидко відновлюється, і нових кадрів гостро не вистачає: у Європі виник дефіцит співробітників у готельній сфері. В цілому 1,2 мільйона робочих місць в секторі подорожей і туризму по всьому Європейському Союзу ризикують залишитися незаповненими.

Однак WTTC прогнозує, що в цьому році відновлення сектора буде продовжувати прискорюватися. Сфера відновиться до рівня до пандемії.

Ще одна країна, де залишиться незаповненими близько 50 000 робочих місць — Португалія. За даними WTTC, у 2019 році у сфері подорожей і туризму в Португалії було зайнято понад 485 000 осіб. За час пандемії в країні втратили роботу близько 80 000 людей.

Також влітку в Європі продовжують масово скасовувати рейси. Однією з причин також став дефіцит співробітників в аеропортах.