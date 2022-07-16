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"Не видели ничего подобного". Авиакомпании в Европе продолжают массово отменяють рейсы

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 13:16
"Не видели ничего подобного". Авиакомпании в Европе продолжают массово отменяють рейсы Фото: Airbus A330-200 авиакомпании Eurowings (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Где в Европе больше всего пострадали от отмен перелетов

В аэропортах Европы продолжается хаос с перелетами: множество рейсов отменяют, так как много сотрудников выходят на митинги и требуют повышения зарплат, а пассажиров в пиковый период отпусков становится все больше.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Пассажиры с тревогой отсчитывают дни до вылета, надеясь, что их рейс не будет одним из пострадавших. Авиакомпании отменяют тысячи рейсов, причем некоторые из них уведомляют об этом пассажиров только в день полета.

Какие компании отменили больше всего рейсов

На прошлой неделе British Airways попала в заголовки СМИ после того, как объявила, что еще 10 300 рейсов в период с августа по конец октября не состоятся. Кроме того, до конца июля количество рейсов компания сократила на 650.

Анализ компании Mabrian, занимающейся данными о путешествиях, показывает, что BA обогнала по количеству отмен Turkish Airlines. Но это все еще не самая масштабная смена графика. Одним из антилидеров в рейтинге стал немецкий перевозчик Eurowings.

&quot;Не видели ничего подобного&quot;. Авиакомпании в Европе продолжают массово отменяють рейсы

Фото: Какие компании отменили больше всего рейсов (Euronews/Mabrian)

"Мы никогда не видели ничего подобного", — говорит директор по продажам и маркетингу Карлос Сендра о хаосе путешествий.

Аналитики Mabrian изучили, сколько рейсов было запланировано на период с 1 по 15 июля по состоянию по сравнению с тем же периодом тремя неделями позже, 5 июля.

Общее количество отмененных рейсов easyJet — 1494, но в процентах от их пропускной способности это составляет всего 6% рейсов — отменяют немногим более 1 из 20. Но у Eurowings — самый высокий коэффициент отмен, почти вдвое превышающий рекорд easyJet (12%).

Как объясняют в Mabrian, это связано с долей мест, которые Eurowings запланировала из аэропортов, где сейчас больше всего проблем:

"Например, у Eurowings было почти 5% рейсов, запланированных из Лондона, а у Lufthansa — только 3% рейсов из Лондона". Турецкие авиалинии занимают третье место в рейтинге: они сократили свои услуги на 7%".

В каких странах больше всего отмененных рейсов

По данным Mabrian, хаос в аэропортах больше всего повлияет на отдыхающих из Германии.

&quot;Не видели ничего подобного&quot;. Авиакомпании в Европе продолжают массово отменяють рейсы

Фото: Больше всего от отмен рейсов пострадала Германия (unsplash.com)

С 14 июня по 5 июля там отменено 1482 рейса, запланированных на первую половину июля. Это в общей сложности 6% от всех вылетов из страны. Это также составляет внушительные 27% от общего числа отмен рейсов с пунктом отправления или назначения в Европе.

"Немецкое соединение восстанавливается до уровня 2019 года медленнее, чем большинство других, поэтому это может еще больше замедлить восстановление", — комментирует Карлос Сендра.

Напомним, Lufthansa и KLM отменяют рейсы и ограничивают продажу дешевых билетов.

Также самолет украинской авиакомпании SkyUp выполняет рейсы по заказу Wizz Air.

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