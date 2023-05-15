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Небезпечні рейси. В "Аерофлоті" наказали рідше фіксувати поломки літаків

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Понеділок 15 травня 2023 11:44
Небезпечні рейси. В "Аерофлоті" наказали рідше фіксувати поломки літаків Фото: Літак "Аерофлоту" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" ігноруватиме поломки в салоні літаків. Таке внутрішнє розпорядження одержали старші бортпровідники.

Вносити записи про несправності співробітники зможуть лише після погодження з командиром повітряного судна, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proekt.media.

Копія відповідного листа опинилась у розпорядженні видання. Справжність підтвердили кілька джерел у "Аерофлоті". Раніше до бортового журналу вносилися всі дефекти та несправності. Тепер про них слід повідомляти усно, розповів один із старших бортпровідників авіакомпанії.

"Головна мета такого розпорядження – щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення. Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: писали кожну дрібницю і все це лагодили", – пояснив один зі співробітників анонімно.

Такий самий підхід застосовується і в інших авіакомпаніях, повідомили джерела у технічних службах.

Зазначається, що через санкції літаки вже виконують рейси за наявності несправностей, що загрожують безпеці. Наприклад, 2022 року літак "Аерофлоту" здійснив переліт до Москви з ОАЕ без повного комплекту кисневих балонів на борту. Щоб уникнути затримки вильоту, командир судна не став записувати це до бортового журналу.

Небезпечні рейси. В &quot;Аерофлоті&quot; наказали рідше фіксувати поломки літаківФото: "Аерофлот" літає без важливих комплектуючих на борту (gettyimages.com)

Санкції проти російської авіації забороняють постачати запчастини до літаків американського та європейського виробництва, а також здійснювати їх обслуговування. Тому криза із заміною комплектуючих у російській авіації наростає.

Із березня по серпень 2022 року російські компанії закупили за кордоном запчастини та комплектуючі до закордонних літаків на суму 44 млн. доларів. Це в 10 разів менше, ніж у 2021-му. При цьому часто це були запчастини, які до того використовувалися на інших літаках.

На підставі даних авіатрекера Flightradar, видання підрахувало, що щонайменше 11,4% літаків найбільших російських перевізників не виконували польоти понад 3 місяці.

Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.

Також ми розповідали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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