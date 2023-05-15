Небезпечні рейси. В "Аерофлоті" наказали рідше фіксувати поломки літаків
Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" ігноруватиме поломки в салоні літаків. Таке внутрішнє розпорядження одержали старші бортпровідники.
Вносити записи про несправності співробітники зможуть лише після погодження з командиром повітряного судна, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proekt.media.
Копія відповідного листа опинилась у розпорядженні видання. Справжність підтвердили кілька джерел у "Аерофлоті". Раніше до бортового журналу вносилися всі дефекти та несправності. Тепер про них слід повідомляти усно, розповів один із старших бортпровідників авіакомпанії.
"Головна мета такого розпорядження – щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення. Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: писали кожну дрібницю і все це лагодили", – пояснив один зі співробітників анонімно.
Такий самий підхід застосовується і в інших авіакомпаніях, повідомили джерела у технічних службах.
Зазначається, що через санкції літаки вже виконують рейси за наявності несправностей, що загрожують безпеці. Наприклад, 2022 року літак "Аерофлоту" здійснив переліт до Москви з ОАЕ без повного комплекту кисневих балонів на борту. Щоб уникнути затримки вильоту, командир судна не став записувати це до бортового журналу.
Фото: "Аерофлот" літає без важливих комплектуючих на борту (gettyimages.com)
Санкції проти російської авіації забороняють постачати запчастини до літаків американського та європейського виробництва, а також здійснювати їх обслуговування. Тому криза із заміною комплектуючих у російській авіації наростає.
Із березня по серпень 2022 року російські компанії закупили за кордоном запчастини та комплектуючі до закордонних літаків на суму 44 млн. доларів. Це в 10 разів менше, ніж у 2021-му. При цьому часто це були запчастини, які до того використовувалися на інших літаках.
На підставі даних авіатрекера Flightradar, видання підрахувало, що щонайменше 11,4% літаків найбільших російських перевізників не виконували польоти понад 3 місяці.
Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.
Також ми розповідали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.
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