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Таких санкцій ще не було. Російський пілот розповів про стан авіації РФ

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Середа 12 квітня 2023 18:14
Таких санкцій ще не було. Російський пілот розповів про стан авіації РФ Фото: Російський літак в аеропорту (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські авіакомпанії опинилися без запчастин до західних літаків через санкції. Тепер деталі завозять через треті країни, частина з них – неоригінальні.

Про те, в якому стані опинилася російська цивільна авіація, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Про те, що відбувається із російськими авіакомпаніями, розповів відомий російський пілот Андрій Литвинов в інтерв’ю одному з youtube-каналів.

"Якось викручуємося, через якісь треті країни домовляються, запчастини приходять. Не можу сказати звідки, але вони дорожчі, тому що збільшено логістику постачання. Це відбивається на вартості та термінах поставки", – розповів він.

За словами льотчика, частина запчастин, які отримують перевізники, неоригінальні, але їхнє використання дозволили Мінтранс Росії та Росавіація.

"Тих санкцій, з якими зіткнулася російська цивільна авіація, не було, мабуть, ніколи й ніде. Ну, хіба що Іран під санкціями більше 40 років", – зауважив пілот.

На його думку, ситуація двох країн відрізняється. Іранські перевізники експлуатують старі лайнери, тоді як російські авіакомпанії використовують сучасніші літаки з електронікою, яку в разі поломки необхідно міняти блоками.

Таких санкцій ще не було. Російський пілот розповів про стан авіації РФФото: Замінити західні літаки своїми в РФ зможуть не скоро (pixabay.com)

Андрій Литвинов сумнівається, що Росія зможе замінити західні літаки Airbus та Boeing на літаки власного виробництва.

"Кажуть, потроїмо виробництво. Випускали три літаки Ту-214 на рік на казанському заводі, а випускатимуть 10", – пояснює пілот.

За його словами, навіть якщо припустити, що в Казані зможуть випускати 20 літаків на рік, це не допоможе замінити 700-900 авіалайнерів західного виробництва.

"Якщо вони випускають 20 літаків на рік, то щоб випустити кількість літаків, які експлуатується на сьогоднішній день, знадобиться 30 років. А на чому ми 30 років літатимемо?", – зауважує льотчик.

Литвинов додає, що старі радянські заводи зруйновані, а для створення нових підприємств і підготовки нових фахівців знадобляться час і кошти.

Нагадаємо, ми писали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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