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Опасные рейсы. В "Аэрофлоте" приказали реже фиксировать поломки самолетов

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Понедельник 15 мая 2023 11:44
Опасные рейсы. В "Аэрофлоте" приказали реже фиксировать поломки самолетов Фото: Самолет "Аэрофлота" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" будет игнорировать поломки в салоне самолетов. Такое внутреннее распоряжения получили старшие бортпроводники.

Вносить записи о неисправностях сотрудники смогут только после согласования с командиром воздушного судна, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proekt.media.

Копия соответствующего письма оказалось в распоряжении издания. Подлинность подтвердили несколько источников в "Аэрофлоте". Ранее в бортовой журнал вносились все дефекты и неисправности. Теперь о них следует сообщать устно, рассказал один из старших бортпроводников авиакомпании.

"Главная цель такого распоряжения – чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения. Раньше, до войны, это правило строго соблюдалось: писали каждую мелочь и все это тут же чинили", – объяснил один сотрудников анонимно.

Такой же подход применяется и в других авиакомпаниях, сообщили источники в технических службах.

Отмечается, что из-за санкций самолеты уже выполняют рейсы при неисправностях, угрожающих безопасности. Например, в 2022 году самолет "Аэрофлота" совершил перелет в Москву из ОАЭ без полного комплекта кислородных баллонов на борту. Чтобы избежать задержки вылета, командир судна не стал вносить запись в бортовой журнал.

Опасные рейсы. В &quot;Аэрофлоте&quot; приказали реже фиксировать поломки самолетовФото: "Аэрофлот" летает без важных комплектующих на борту (gettyimages.com)

Санкции против российской авиации запрещают поставлять запчасти к самолетам американского и европейского производства, а также производить их обслуживание. Поэтому кризис с заменой комплектующих в российской авиации нарастает.

С марта по август 2022 года российские компании закупили за рубежом запчасти и комплектующие к зарубежным самолетам на сумму 44 млн долларов. Это в 10 раз меньше, чем в 2021-м. При этом часто это были запчасти, которые до этого использовались на других самолетах.

На основании данных авиатрекера Flightradar, издание подсчитало, что как минимум 11,4% самолетов крупнейших российских перевозчиков не выполняли полеты более 3 месяцев.

Напомним, мы писали, что российский пилот рассказал о состоянии авиации РФ.

Также мы рассказывали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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