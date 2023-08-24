Найпопулярніші напрямки. "УЗ" призначає додаткові рейси до початку навчального року

Останні дні літа – пікові дати на поїздки залізницею, адже велика кількість людей повертаються з відпочинку перед початком навчального року. У зв'язку із попитом "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси за найпопулярнішими напрямками
Додаткові потяги курсуватимуть 31 серпня та 1, 2 та 3 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії.
На ці дати пасажири зможуть придбати квитки ще на такі рейси:
Додаткові рейси заплановані й у напрямку Ужгорода. Із Києва 1 вересня – під №239 о 21:02, прибуття в Ужгород 13:25. Та 3 вересня – під №223 з Києва о 16:07, прибуття в Ужгород 08:31. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 31 серпня під №240 о 17:23, прибуття в Київ о 10:39. Та 2 вересня під №224 з Ужгорода о 18:29, прибуття в Київ о 10:46.
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