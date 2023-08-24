Найпопулярніші напрямки. "УЗ" призначає додаткові рейси до початку навчального року

Останні дні літа – пікові дати на поїздки залізницею, адже велика кількість людей повертаються з відпочинку перед початком навчального року. У зв'язку із попитом "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси за найпопулярнішими напрямками

Додаткові потяги курсуватимуть 31 серпня та 1, 2 та 3 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії.

На ці дати пасажири зможуть придбати квитки ще на такі рейси:

№1 Івано-Франківськ-Київ . Відправлення о 20:40, прибуття в Київ 06:25. Із Києва до Івано-Франківська відправлення вранці 1 вересня під №191 о 07:05, прибуття – о 17:38.

. Відправлення о 20:40, прибуття в Київ 06:25. Із Києва до Івано-Франківська відправлення вранці 1 вересня під №191 о 07:05, прибуття – о 17:38. Також 31 серпня з Києва до Харкова відправиться потяг №252. Відправлення о 13:04, прибуття в Харків – 20:31. Та 1 вересня потяг №274 з Києва о 21:57, прибуття в Харків 05:31. У зворотному напрямку відправлення з Харкова: 31 серпня під №251 о 22:00, прибуття у Київ 05:00, та 1 вересня під №273 з Харкова о 13:36, Київ 21:05.

відправиться потяг №252. Відправлення о 13:04, прибуття в Харків – 20:31. Та 1 вересня потяг №274 з Києва о 21:57, прибуття в Харків 05:31. У зворотному напрямку відправлення з Харкова: 31 серпня під №251 о 22:00, прибуття у Київ 05:00, та 1 вересня під №273 з Харкова о 13:36, Київ 21:05. 1 вересня вирушить додатковий поїзд №277 Київ-Ковель (23:53, прибуття о 10:15). У зворотному напрямку – поїзд №278 з Ковеля відправиться 1 вересня під о 11:25, прибуття в Київ – о 20:05.

Фото: "УЗ" призначає додаткові поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Додаткові рейси заплановані й у напрямку Ужгорода. Із Києва 1 вересня – під №239 о 21:02, прибуття в Ужгород 13:25. Та 3 вересня – під №223 з Києва о 16:07, прибуття в Ужгород 08:31. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 31 серпня під №240 о 17:23, прибуття в Київ о 10:39. Та 2 вересня під №224 з Ужгорода о 18:29, прибуття в Київ о 10:46.

Нагадаємо, ми писали, як українцям доїхати до Польщі у вересні.