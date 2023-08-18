ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скасування поїздів до Перемишля. Як українцям доїхати до Польщі у вересні

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 15:51
Скасування поїздів до Перемишля. Як українцям доїхати до Польщі у вересні Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Через ремонт інфраструктури у Перемишлі "Укрзалізниця" скасовує низку поїздів до цієї станції. Йдеться про тимчасові зміни із 7 вересня до 6 жовтня.Якими рейсами можна буде доїхати до Польщі у цей період та які поїзди не варто включати у план поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "УЗ".

Які поїзди скасують через ремонт на польській залізниці

Зазначається, що графік руху поїздів із міст України до Перемишля зазнає змін. Скасовані будуть такі поїзди:

  • №89/90 Київ-Перемишль – із 7 вересня до 6 жовтня;
  • №73/74 Харків-Перемишль із 7 вересня до 6 жовтня.

Також шість днів (по пʼятницях та суботах: 7-8, 14-15, 21-22 вересня) не курсуватимуть такі поїзди:

  • №53/54 Київ-Перемишль;
  • №89/90 Київ-Перемишль;
  • №31/32 Запоріжжя-Перемишль;
  • №35/36 Одеса-Перемишль;
  • №73/74 Харків-Перемишль;
  • №715/716 Київ-Перемишль.

Які потяги залишаться доступними для поїздки до Перемишля

Упродовж вихідних 7-8, 14-15, 21-22 вересня до Перемишля можна буде доїхати одним із двох поїздів Інтерсіті+:

  • діючим №705/706 Київ-Перемишль;
  • новим №707/708 Київ-Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Деякі з потягів із Перемишля курсуватимуть за зміненим графіком:

  • №54 Перемишль-Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).
  • • №36 Перемишль-Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Скасування поїздів до Перемишля. Як українцям доїхати до Польщі у вересніФото: Потяг Київ-Хелм, який курсує вночі (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Додається новий поїзд із Києва до Хелма

Також із 3 вересня "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №119/120 Київ-Хелм. Це буде третій щоденний поїзд до цієї польської станції.

Зазначається, що курсувати поїзд буде вдень – вирушатиме із Києва о 06:28, а прибуватиме до Хелма о 17:27. За таким графіком пасажири встигатимуть на пересадку на польський поїзд IC 21100 Хелм-Варшава Всходня (18:12 – 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня-Хелм (06:05 – 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Цей рейс зручний для тих, у кого заплановані вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці – наприклад, до. Мюнхену, Парижа, Франкфурта, Відня, Острави.

Нагадаємо, ми писали, як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Польща поїзди
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Стрімке подорожчання. Як змінюються ціни на відпочинок в Карпатах влітку
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Жіночі купе у поїздах "Укрзалізниці". Що треба змінити в роботі сервісу
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Всі точки зору