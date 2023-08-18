Скасування поїздів до Перемишля. Як українцям доїхати до Польщі у вересні

Через ремонт інфраструктури у Перемишлі "Укрзалізниця" скасовує низку поїздів до цієї станції. Йдеться про тимчасові зміни із 7 вересня до 6 жовтня.Якими рейсами можна буде доїхати до Польщі у цей період та які поїзди не варто включати у план поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "УЗ".

Які поїзди скасують через ремонт на польській залізниці

Зазначається, що графік руху поїздів із міст України до Перемишля зазнає змін. Скасовані будуть такі поїзди:

№89/90 Київ-Перемишль – із 7 вересня до 6 жовтня;

№73/74 Харків-Перемишль із 7 вересня до 6 жовтня.

Також шість днів (по пʼятницях та суботах: 7-8, 14-15, 21-22 вересня) не курсуватимуть такі поїзди:

№53/54 Київ-Перемишль;

№89/90 Київ-Перемишль;

№31/32 Запоріжжя-Перемишль;

№35/36 Одеса-Перемишль;

№73/74 Харків-Перемишль;

№715/716 Київ-Перемишль.

Які потяги залишаться доступними для поїздки до Перемишля

Упродовж вихідних 7-8, 14-15, 21-22 вересня до Перемишля можна буде доїхати одним із двох поїздів Інтерсіті+:

діючим №705/706 Київ-Перемишль;

№705/706 Київ-Перемишль; новим №707/708 Київ-Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Деякі з потягів із Перемишля курсуватимуть за зміненим графіком:

№54 Перемишль-Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

• №36 Перемишль-Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Фото: Потяг Київ-Хелм, який курсує вночі (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Додається новий поїзд із Києва до Хелма

Також із 3 вересня "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №119/120 Київ-Хелм. Це буде третій щоденний поїзд до цієї польської станції.

Зазначається, що курсувати поїзд буде вдень – вирушатиме із Києва о 06:28, а прибуватиме до Хелма о 17:27. За таким графіком пасажири встигатимуть на пересадку на польський поїзд IC 21100 Хелм-Варшава Всходня (18:12 – 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня-Хелм (06:05 – 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Цей рейс зручний для тих, у кого заплановані вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці – наприклад, до. Мюнхену, Парижа, Франкфурта, Відня, Острави.

Нагадаємо, ми писали, як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі.

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